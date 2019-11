Preventa para ver "Frozen 2" y "Star Wars: Episodio IX"

San Pedro Sula, Honduras.

Ya no tendrás que esperar a que Frozen 2 y Star Wars: Episodio IX lleguen a la cartelera para poder adquirir los boletos; los cines hondureños ya tienen disponible la preventa para que apartes tus entradas.

Desde ya puedes ir eligiendo tu asiento favorito para disfrutar de la segunda entrega de Frozen, que trata sobre el viaje de las hermanas Elsa y Anna para descubrir los orígenes del misterioso poder de Elsa. La preventa está disponible en Cinemark y Cinepolis.

Pero si eres fanático de la saga de Star Wars, creada por George Lucas, entonces tendrás que esperar hasta el jueves 14 de noviembre a partir de la medianoche para poder comprar tus entradas en Cinemark. El horario es desde las 12:01 a.m hasta las 2:00 am. Y luego desde las 8:30 a.m. en adelante.

El estreno oficial de Frozen 2 es el próximo 21 de noviembre, mientras que Star Wars: Episodio IX llegará a la pantalla grande el 19 de diciembre.

Para más información visita las redes sociales de Cinemark y Cinepolis o ingresa a sus páginas web.