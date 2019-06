El juego no acaba en "Toy Story 4"

Redacción.



Más de una generación creció disfrutando las aventuras de Woody y Buzz Lightyear, y, cuando todo indicaba que la trilogía de Toy Story había llegado a su fin, los juguetes regresan con más acción y diversión.



Al igual que en 2010 la pandilla liderada por el famoso vaquero enfrentó unida el adiós de Andy, ahora, en Toy Story 4, Buzz Lightyear, Señor Cara de Papa, Rex y Slinky emprenden una aventura para que Bonnie, su nueva dueña, no sufra a causa... de Forky un tenedor convertido en juguete.



"Amamos ese final en Toy Story 3, fue muy emotivo y perfecto para Woody y Andy, pero descubrimos que había más por contar sobre Woody. Entonces, lo pusimos en una situación en la que nunca lo hemos visto, y es lo que nos emociona, trabajar en una película que tiene nuevos niños, nuevos juguetes, nuevo cuarto, y pensar en cómo iba a funcionar", expresó Josh Cooley, director de la cinta.



Cuando la pequeña Bonnie echa a volar la imaginación y crea a Forky, otro integrante para la pandilla, las cosas se complican cuando este no está dispuesto a ser tratado como un juguete y huye, propiciando que los intrépidos personajes exploren otros mundos en su búsqueda.



"Nos pareció que era una idea divertida. Nos reímos de que nuestros hijos abren regalos, los hacen a un lado y juegan con las cajas. Pensamos en lo ofensivo que sería para el juguete, sería lo peor que le podría pasar, entonces pensamos '¿qué tal si Bonnie hace este juguete?', y eso es lo que termina desafiando este mundo", explicó Jonas Rivera, productor.



"Lo que me hace reír es que Forky no tiene ni idea de lo que está sucediendo, nunca ha visto ninguna de las películas de Toy Story, no lo entiende, y también es algo que los demás jamás habían visto. Nos emocionó explorar todo lo que se sentía fresco y nuevo en el camino", agregó Cooley.



La cuarta entrega de la saga animada cuenta con el doblaje original de Tom Hanks y Tim Allen, quienes desde 1995 no solo han prestado sus voces para dar vida a los protagonistas, sino que han formado parte del proceso creativo.



"Han hecho estos personajes por 25 años, y lo grandioso es que los conocen tan bien que nosotros les presentamos los puntos clave, los trajimos al proceso y les preguntamos '¿qué creen que el personaje diría o haría en esta situación?', y eso fue grandioso. Recuerdo que la primera vez que trajimos a Tom a que viera esta nueva versión y todo lo nuevo de ella, probablemente es lo más nervioso que he estado porque es Tom, le presentamos la idea que teníamos deseando que le gustara, y recuerdo que llegamos a la parte del jardín de niños y de pronto dijo 'muy bien, me atraparon', y ahí fue cuando supimos que teníamos algo bueno", compartió el director.



El filme de Disney Pixar ya está en las salas de los cines a nivel mundial.