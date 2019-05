Una “youtuber" de juguete

Redacción.



Imagina un juguete que sea igualito a ti, vestido con tus prendas y accesorios favoritos. Eso le pasó a la protagonista del canal de YouTube TV, Ana Emilia, quien acaba de sacar su muñeca Nancy.



“La describo como extraordinaria. Es youtuber, adicta a las redes sociales y... ¡trae su teléfono!”, platica la influencer de 12 años. Esta chica, quien hace videos de unboxings, retos y demás cosas divertidas fue quien eligió el look del juguete para que la representara.



“Son cosas que uso mucho, como moños, aretes, los unicornios porque sé que a todos nos gustan y se han puesto muy de moda”, explica. “Traigo un short, pues en verano me puedo vestir así y a los emiliatubers les encantan los clips de esa estación del año”.



Su historia. Apenas va en sexto de primaria y divide su tiempo entre ir a la escuela y realizar videos; sin embargo, la idea de convertirse en estrella de YouTube nació antes.



“Me motivé porque fui reina del carnaval de Mazatlán en 2016 y a mí siempre me ha gustado cantar y actuar, no me da pena nada”, cuenta. Tras culminar su reinado decidió hacer videos con el teléfono de sus papás, y ellos, después de insistirles mucho, le abrieron el canal.



“Antes era como familiar, era para que lo vieran mi abuela, mis tíos o mis primas. Nunca pensamos que iba a llegar tan lejos, pero todos los sueños se cumplen, si tú te dedicas lo puedes lograr”. El canal de YouTube TV Ana Emilia cuenta con más de cinco millones de subscriptores.