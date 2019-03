"Masha y el Oso", lo mejor está por llegar

Moscú.

Han conquistado los corazones de millones de niños y adultos en todo el mundo, pero sus creadores no se duermen en los laureles y aseguran que lo mejor de la popular animación está por llegar porque tanto la traviesa Masha como el paciente oso tienen muchas aventuras por vivir.



"Estoy absolutamente convencido de que lo mejor de los dibujos está por llegar. En nuestros planes está llevar la serie a la gran pantalla en forma de un largometraje durante los próximos dos o tres años", dijo hoy Vladimir Gorbulya, director general de Animaccord, la productora de "Masha y el Oso".



Durante la visita de un grupo de periodistas al estudio de Animaccord, situado en un edificio de dos plantas en el norte de Moscú, Gorbulya se mostró convencido de que el largometraje dará "un impulso adicional" al desarrollo de la serie, que ya suma 78 episodios, es decir tres temporadas.



Además, adelantó que ya ha empezado la producción de la cuarta temporada de "Masha y el Oso", que será "musical" y se titulará "Masha´s Songs" ("Las canciones de Masha").



En esta nueva temporada, el dibujo, ideado por el animador ruso Oleg Kuzukov, viajará "por distintos países" y acercará la cultura de los mismos al público infantil a través de sus canciones.



España, donde Masha aterrizó en 2017, será sin falta uno de los destinos de la peque en la nueva travesía que emprenderá en breve, precisó el jefe de Animaccord preguntado por Efe.



Y es que la serie, basada en las relaciones "paterno filiales" entre una niña revoltosa y un oso que le consiente las travesuras, ha ganado millones de admiradores en países de habla hispana, recordaron en Animaccord.



"Nuestro canal de Youtube en español ocupa el tercer lugar -tras el ruso y el portugués- con más de 5 millones de suscriptores", apuntó el director general de la empresa, cuya animación se emite en más de un centenar de países.



En general, los contenidos con la imagen de "Masha y el Oso" en la plataforma de Youtube han cosechado más de 45.000 millones de visualizaciones y han convertido el dibujo ruso un verdadero fenómeno virtual, según los datos de los productores.



En opinión de Dmitry Loveiko, productor de la serie, "Masha y el oso" ha despertado especial interés en España y América Latina por el trato especial a los niños que tanto caracteriza a "países sureños".



"Hasta una cierta edad se les consiente casi todo y luego ya les ponen dentro de unos determinados márgenes, y nuestra Masha aún no ha alcanzado esa edad", dice con una sonrisa, y agrega que los niños de todo el mundo se identifican mucho con la protagonista de la serie, de la que admiran, sobre todo, su humor y la picaresca.



Línea tras línea, pincelada tras pincelada, los populares personajes cobran vida en la factoría de Animaccord, donde trabajan más de 100 empleados.



Según el diseñador de producción Ilya Trysov, los dibujantes del estudio siempre tienen en mente a los protagonistas de la animación soviética, porque crecieron con ellos, pero no los utilizan de forma directa en Masha y el Oso, que es un producto novedoso.



Los diseñadores se pasan horas delante de los ordenadores probando expresiones para el rostro de Masha y trazando con detalle cada uno de sus movimientos, para lo que, a estas alturas, ya tienen algunas "chuletas" a fin de acelerar el trabajo.



Con todo, ahora en Animaccord hay solo "tres animadores que saben cómo exactamente debe caminar Masha".



El producto de su arduo trabajo es una niña preescolar con un público de todas las edades.



Y es que, mientras los menores se ven identificados con Masha, los adultos se reconocen en la figura paternalista del oso y las situaciones en las que se ve involucrado este debido al comportamiento de su protegida, explican los responsables de la serie.



Además, agregan, la animación, que cumple diez años en 2019, habla con sus espectadores en un lenguaje universal, razón por la que empezó a generar interés fuera de Rusia antes incluso de salir oficialmente a mercados extranjeros.



Este año, además de la nueva temporada, Masha buscará conquistar mercados nuevos, como el de China y Japón.