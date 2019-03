Hello Kitty debutará en Hollywood

Tokio.

La famosa gata Hello Kitty debutará en una producción de Hollywood de la mano del estudio Warner Bros., en una cinta en inglés producida por Beau Flynn (El rascacielos, Proyecto Rampage), anunció la compañía japonesa Sanrio.



Será la primera gran producción cinematográfica en los 45 años de historia del icónico personaje, una colaboración que se ha gestado en los últimos cinco años y que constituye la primera vez que Sanrio cede los derechos de Hello Kitty y otros de sus personajes "a un gran estudio cinematográfico", indicó la empresa en un comunicado.



Sanrio dijo que "la búsqueda de escritores y talento creativo comenzará de inmediato", sin ofrecer más detalles sobre la obra, ni argumento, categoría (animación, "live-action", etc.) o lanzamiento.



El fundador, presidente y CEO de Sanrio, Shintaro Tsuji, expresó su felicidad por el debut hollywoodiense de los personajes y añadió: "Hello Kitty ha sido durante mucho tiempo un símbolo de amistad y esperamos que esta película sirva para hacer crecer ese círculo".



"Hello Kitty y sus amigos han sido parte de nuestra cultura compartida durante décadas y esperamos explorar adónde la llevarán sus nuevas aventuras", dijo Richard Brener, presidente de New Line Cinema, subsidiaria de Warner Bros. responsable de producciones como la Oscarizada trilogía "El señor de los anillos" (2001-2003).



Brener calificó de "raro privilegio" el poder "explorar las posibilidades de una propiedad intelectual tan atemporal".



Hello Kitty protagonizó varios cortometrajes japoneses en la década de los 80 y ha sido el personaje principal de varias series.



Sanrio ha construido un imperio en torno al icónico felino, diseñado en 1974, cuyo rostro y figura todavía pueden encontrarse en más de 50.000 productos cada año en 130 países: ropa, accesorios, pegatinas, peluches, productos de papelería, vinos, tarjetas de crédito, guitarras, juguetes sexuales, trenes y hasta hospitales.



El anuncio de esta producción de Hollywood se produce cuatro años después de que Sanrio desvelara en julio de 2015 sus planes de realizar el primer largometraje protagonizado por Hello Kitty, que entonces preveía estrenar mundialmente en 2019.