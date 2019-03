Reaparece la abeja gigante de Wallace

Redacción.

Una expedición conservacionista ha encontrado en el norte de las islas Molucas, en Indonesia, un ejemplar de la abeja de Wallace, o "Megachile pluto", la más grande del mundo y documentada científicamente por última vez en 1981.



"Fue impresionante ver este insecto que parece un 'bulldog volador' y del que no estábamos seguros que siguiese existiendo," indicó el jueves en un comunicado el fotógrafo especializado enabejas, Clay Bolt, que asegura ser el primero en tomar instantáneas y grabar un vídeo de un ejemplar vivo de esta especie.



"Ver lo bonita y grande que es esta especie en vida, escuchar el sonido de sus alas gigantes rasgando el aire mientras volaba por encima de mi cabeza, fue sencillamente increíble" añadió Bolt.



La expedición formada además por tres biólogos y dos guías indonesios visitó en enero varias zonas del noreste del archipiélago hasta encontrar el insecto, del que poco se conoce debido a lo remoto que es su hábitat.



La abeja de Wallace, que tiene una envergadura de unos 63,5 milímetros, está dotada de grandes mandíbulas y anida en montículos de termitas situados en árboles, lleva el nombre del naturalista británico Alfred Russel Wallace, que documentó su existencia por primera vez en 1858.



El hallazgo forma parte de una iniciativa de la ONG estadounidense Global Wildlife Conservation para encontrar 25 especies, como el tiburón de Pondicherry o el camaleón Voeltzkow, que no han sido avistadas en las últimas décadas o en un siglo.



La organización ecologista advierte que el hábitat del insecto se ve amenazado por la deforestación en Indonesia, según datos oficiales el país del mundo que perdió más bosque tropical entre 1990 y 2015, un total de 24 millones de hectáreas.



"Los avances en la protección de la abeja dependerán de que los funcionarios y personas implicadas sean conscientes de su existencia y se decidan a colaborar en su protección," declaró en un comunicado el director de prensa de la iniciativa, Robin Moore.



La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, en inglés) clasifica a la abeja de Wallace como una especie vulnerable, aunque no ofrece una estimación del número actual de ejemplares.



El país asiático cuenta con cientos de especies amenazadas por el desarrollo industrial y agrícola, incluidos el orangután, el tigre de Sumatra o el rinoceronte de Sumatra y Java.