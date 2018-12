Los videojuegos más esperados del mes de diciembre

Redacción.



Este mes llegan algunos de los videjuegos más esperados con varias sorpresas, desde bailes desenfrenados, historias llenas de acción y combates enloquecedores con grandes personajes en estos juegos que están por llegar.



Elemento explosivo

Viaja a la zona de conflicto Solís ubicada en América del Sur en Just Cause 4, una aventura épica en donde tendrás que tomar ventaja de tornados, tormentas eléctricas y más para eliminar a los enemigos.

4 de diciembre para PS4, Xbox One y PC. Clasificación M.



Baila sin cesar

No pierdas el ritmo y sigue la secuencia de pasos en Persona Dancing: Endless Night Edition, que incluye Persona 3: Dancing in Moonlight, Persona 5: Dancing in Starlight y Persona 4: Dancing All Night.

4 de diciembre para PS4 y PS Vita. Clasificación T.



Chico bestia

Transforma al protagonista en 6 personajes diferentes y aprovecha sus habilidades en Monster Boy And The Cursed Kingdom en esta experiencia de plataformas en 2D con animación dibujada a mano.

4 de diciembre para Nintendo Switch, PS4 y Xbox One. Clasificación E10+.



Peleas campales

El juego con más crossover entre franquicias es Super Smash Bros. Ultimate, con más de 74 personajes seleccionables y que combina diferentes maneras de jugar, incluido un modo historia y más de 100 escenarios.

7 de diciembre para Nintendo Switch. Clasificación E10+.



Divertido desastre

Restaura a las estrellas destruidas por el Rey de Todos los Cosmos en Katamari Damacy Reroll, pasa horas de diversión con un amigo al usar los Joy-Con y descubre las nuevas maneras de jugar.

7 de diciembre para Nintendo Switch. Clasificación E.