"Wifi Ralph" se estrena en los cines con un viaje por el internet

Redacción.



Después de superar la frustración por ser el malo y convertirse en el héroe de Vanellope, el gigante Ralph vive lleno de felicidad en el arcade con los otros videojuegos, pero su estabilidad se acabará cuando ambos deban entrar al ciberespacio, donde su amistad será puesta a prueba.



En Wifi Ralph, secuela de la cinta de 2012 que estará en cartelera desde hoy en los cines, los directores Phil Johnston y Rich Moore (ganadores del Óscar a Mejor Cinta Animada por Zootopia) quisieron hacer que el personaje se confronte con sus miedos para aprender a quererse a sí mismo y dejar de ser codependiente.



"Al final de la primera película, Ralph hace una amiga y cree que lo tiene todo, pero se sigue definiendo por lo que ella piensa de él, no se pregunta qué cosas no le gustan de sí mismo. El personaje sigue siendo inseguro, asunto que debe superar", destacó Johnston en entrevista.



"En la primera parte, él estaba buscando a alguien que lo amara y en esta, él aprende a amarse a sí mismo. La primera trata de que se entienda cómo es que alguien te ame, pero en esta debe dar un paso más y saber cómo es amarse a sí mismo y no definirte sólo por lo que los otros piensan de ti", añadió Moore.



El motor de Ralph es proteger a Vanellope y ayudarla a conseguir en internet una pieza para componer su juego, sin entender que ella está cansada de la rutina, por lo que encuentra en internet una puerta a nuevas emociones.



"Queríamos mostrar en esta película que los sentimientos de Ralph y los de Vanellope son correctos, no hay nada equivocado. Descubrir el internet crea un gran cambio en su relación, pero eso no tiene que ser el fin de su amistad", comentó Moore.



Concebido como una ciudad con diferentes barrios y siempre en tránsito de usuarios que van de un lado a otro, el internet se asemeja en la cinta a una metrópoli donde coexisten las tiendas, redes sociales y cualquier cosa imaginable.



Pero en ese universo no todo será brillante, pues los directores no evadieron que en internet también sale lo peor de las personas para agredir y lastimar, algo que atacará las debilidades de Ralph y lo hará tomar malas decisiones.



"Era importante para nosotros mostrar que en internet no hay sólo cosas hermosas, también hay cosas negativas como el bullying, eso existe y los niños deben enfrentarlo, como nosotros, los adultos.



"Nos preguntamos qué pasaría si personaje como Ralph, que es inseguro y tiene problemas con su autoestima, fuera objeto de burlas y cómo reaccionaría ante eso. Sabíamos que necesitábamos hacerlo pasar por algo parecido porque es algo que muchos de nosotros también atravesamos", explicó Johnston.