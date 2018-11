Felices 90 años, Mickey Mouse

Redacción.



Inicia la cuenta regresiva para festejar a Mickey Mouse, quien nació el 18 de noviembre de 1928. Walt Disney fue quien le dio su personalidad, sonrisa y voz, y dada su popularidad, lo nombró embajador mundial de The Walt Disney Company.



“Willy y el barco de vapor” es el primer cortometraje sonoro en el que, oficialmente, Mickey y Minnie aparecieron en pantalla. El capitán Pete, una cabra, una vaca, un pájaro y otros animales los acompañan para hacer más divertida la trama.



A diferencia de la caricatura actual, esta es en blanco y negro, sin diálogos y los personajes lucen distintos a su “look” actual, simplemente: no usan guantes blancos.



Desde entonces, el ratón se convirtió en la estrella de películas, series y caricaturas, pero lo cierto es que, antes de dicho corto, protagonizó dos sin mucho éxito: “Plane Crazy”, donde fue un piloto y “The Gallopin Gaucho”, en el que emprende un viaje a Argentina.



Luego, el 13 de enero de 1930 fue la primera vez que apareció en los cómics de los periódicos, y ese mismo año también publicó su primer libro.



Para la oreja...

- Mortimer Mouse era como se le conocía en sus inicios.

- Su primer palabra fue hot-dog, en el corto “The Karnival Kid”.

- Sí, está casado con Minnie Mouse.

- D23 es el nombre de su club de fans oficial.

- En Italia es conocido como Topolino; en China, Mi Lao Shu y Suecia, Musee Pig.

- En 1934, la Enciclopedia Britannica le dio su propio registro.

- Las Naciones Unidas lo reconocen como un símbolo de buena voluntad universal.

- A que no lo sabías

Mickey aparece en “La Sirenita” (1989) cuando Tritón va a un concierto y, como un juguete, en Frozen, oculto en un mueble.