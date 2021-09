Estudiante de la Unah representó a Honduras en Ayimun Dubai 2021

Tegucigalpa, Honduras.

Fernando Paz Velázquez, estudiante de último año de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), representó a Honduras en el Arab Youth International Model United Nations (AYIMUN 2021), una destacada plataforma para futuros diplomáticos.

El evento que se desarrolló del 17 al 20 de septiembre en Dubái permite que los jóvenes puedan comprender la política internacional, debatir y compartir perspectivas y opiniones en torno a la resolución de problemas mundiales.



“Fue una experiencia extraordinaria; cuando recibí el correo de aceptación para asistir y representar a Honduras no lo podía creer”, dijo Paz, tras haber participado junto a jóvenes de diferentes países y de diferentes orígenes étnicos.

Además lea: A los 60 años doña "Conchita" se graduó como pedagoga en la Unah



Detalló que durante el evento los participantes actúan como diplomáticos y en su condición de representantes formales de los países pronuncian discursos, debaten, negocian con otros "diplomáticos" y escriben resoluciones sobre diversos temas globales, recreando incluso las sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Programación

El programa incluyó un simposio en el que al igual que en las ediciones anteriores, personalidades de renombre de todo el mundo compartieron su experiencia; una cena diplomática en la cual los delegados tuvieron la oportunidad de conocerse y ampliar sus redes, y una noche cultural donde los coloridos atuendos y los espectáculos artísticos hablaron por sí mismos.



Paz, quien en el 2018 fue becado por SUSI (Study of the Us institute) para recibir el Diplomado en formulación en políticas públicas en Harvard University y en el 2020 participó en el congreso de la Red Mundial de Jóvenes Políticos en Bogotá, Colombia, este tipo de experiencias internacionales son necesarias para el crecimiento personal y profesional, pues permiten a los participantes conocer sobre otras culturas y a convivir con personas con ideologías políticas y religiones diferentes. Asimismo, contribuyen a desarrollar tolerancia y trabajo en equipo.



“El liderazgo se perfecciona más ya que estás con líderes jóvenes de todo el mundo y en lo profesional ayuda a conocer más sobre los procesos en las Naciones Unidas, además de aprender sobre protocolo y diplomacia”, dijo.



Durante el evento en el que el continente americano también estuvo representado por Jamaica, Estados Unidos de América, Bolivia, México y Argentina, el enviado hondureño obsequió a los demás participantes, un billete de un lempira como recuerdo, y extendió una invitación para visitar Honduras.

Fernando Paz junto al secretario general y Malik Nadeem Abid, embajador de las Naciones Unidas en la Comisión de Derechos Humanos.