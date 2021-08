Billboard elogia al hondureño Franklin Martínez, presidente de Carbon Fiber Music

Los Ángeles, Estados Unidos.

La revista estadounidense Billboard destacó en su nueva edición el trabajo del hondureño Franklin Martínez, presidente de la disquera Carbon Fiber Music y manager de Farruko.

La revista especializada en música elogió el éxito que ha logrado Franklin Martínez, quién es originario de La Ceiba y se trasladó a los Estados Unidos desde que tenía 12 años.

Billboard lo nombró el "ejecutivo de la semana" y también analizó su destreza para los negocios en la música, al mover los hilos detrás del nuevo éxito de Farruko, "Pepas".

“Estoy muy orgulloso de ser hondureño y de saber adónde voy; amo a mi país, aunque muchos de los artistas cuando me ven no creen que soy catracho, pero siempre les digo que no me cambio por nada del mundo. Amo mi cultura y disfruto de nuestras comidas”, aseguró Franklin en una entrevista para Diario La Prensa que realizó hace unos años.

Versión punta

El catracho que también es presidente del club deportivo F.C Alvarado compartió en la entrevista para Billboard que están preparando una versión punta del tema de Farruko.

El puertorriqueño Farruko alcanzó con su tema "Pepas" esta semana el puesto número 1 en cinco listas de Billboard, incluyendo Hot Latin Songs, Hot Dance/ Electronic Song, Latin Digital Song Sales, Latin Streaming Songs, y Dance/Electronic Streaming Songs.

La canción se ha convertido en un fenómeno mundial con 325 millones de reproducciones combinadas y ha alcanzado el puesto número 1 en 9 países, además de ser tendencia en más de 22 territorios. También es uno de los temas tendencia en la app de TikTok.