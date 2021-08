Ciclista hondureña recorre la costa oeste de EEUU por una buena causa

Redacción.

La ciclista hondureña Mindy Garvin-Leighton vive una de sus mayores aventuras en los Estados Unidos, recorrer la costa oeste de Estados Unidos y todo por una buena causa.

"Nací en Guanaja, Honduras, crecí allí hasta los cinco años, luego me mudé a tierra firme con mi familia. Me mudé a EEUU en 2015 y actualmente vivo en el estado de Georgia, me gradué de la Universidad de Piedmont en Mayo del 2021", comienza Mindy.

"Durante mis cuatro años en Piedmont, corrí bicicletas para el equipo ciclista de Piedmont. Mi entrenador fue Jame Carney, ex ciclista profesional y dos veces olímpico. Una de mis mentoras y compañeras de equipo fue Erica Carney, ciclista profesional retirada", agrega.

Una aventura

Después de su graduación en la universidad, la joven hondureña decidió emprender una enorme aventura y un desafío en su vida al montar su bicicleta y comenzar su viaje.

"Mi viaje comenzó en mi bicicleta a lo largo de la costa oeste de los Estados Unidos. Comenzando en Seattle, Washington y terminando en San Diego, California, la distancia total es de 1,640 millas (2639 km). El paseo en bicicleta es un paseo benéfico para recaudar fondos para Fuller Center for Housing", comparte la enérgica deportista.

Este centro construye casas para personas que viven en viviendas deficientes en los Estados Unidos y en veintiún países de todo el mundo. "Viajo con veinte ciclistas más y todos debemos recaudar fondos que se donan al Fuller Center for Housing. Hasta ahora, hemos recaudado 150.000 dólares estadounidenses para la misión del Fuller Center".

El proyecto de Fuller Center for Housing fue fundado por Millard y Linda Fuller, las mismas personas que fundaron Habitat for Humanity. La sede internacional del Fuller Center se encuentra en Americus, Georgia.

Para obtener más información sobre Fuller Center for Housing y saber cómo puede apoyar su misión de proporcionar vivienda a las personas con inseguridad en la vivienda, visite fullercenter.org

