Hondureña se aventuró a recorrer el mundo para sacar adelante a sus cinco hijos

San Pedro Sula, Honduras.

Muchos han tenido la oportunidad de leer el maravilloso libro "La Vuelta Al Mundo en 80 Días" del escritor francés Julio Verne, así narra la operadora de turismo Blanca Álvarez (72) en su primera obra literaria, La Vuelta Al Mundo en 35 Años, en el que cuenta cómo vivió y comenzó esta asombrosa experiencia sin siquiera soñarlo.

Como a muchas personas, la pandemia le frenó el trabajo que por muchos años le brindó sustento para criar a sus cinco hijos, de quienes recibió el más grande, 18 nietos.

Álvarez es operadora de turismo y ha recorrido los siete continentes gracias a esta atractiva labor. Cientos de experiencias a través de tantos viajes no podían quedarse en la mente y el corazón de "La China Álvarez" como le dicen de cariño los más allegados a ella.

"El padre Julio Vivas y Orlando Tinoco, destacado escritor hondureño, siempre me animaron a escribir mis memorias, pero no me atrevía. Fue hasta que comenzó la pandemia que finalmente me animé. Orlando fue mi guía literario y estoy muy contenta con el resultado", dijo Álvarez.

Han sido tantas las experiencias que al inició le resultaba complicado recordarlas todas y escoger las más atractivas para los lectores.

Adquiera el libro La Vuelta Al Mundo en 35 Años está disponible en la librería Metronova, tienda Pronavit y el supermercado Colonial.

"Dicen popularmente que recordar es volver a vivir. Para mí, así lo fue, reí, lloré y me carcajeé trayendo al presente cada una de las aventuras, dificultades y situaciones divertidas en los diferentes países".

Tomar la decisión de convertirse en organizadora de excusiones de grupo llegó en el momento más difícil de su vida, tras el divorcio con el padre de sus hijos.

"Cuando me separé me puse a hacer todo tipo de trabajos, pues tenía cinco hijos y una casa qué mantener. Sentía un enorme peso sobre mis hombros, pero estaba dispuesta a salir adelante".

El compromiso y la calidad que le ha dedicado a su trabajo le ha permitido llegar lejos. Cuando la pandemia le impidió seguir con su labor, comenzó a vender alitas horneadas e involucrarse en otras ventas, pues es una mujer muy trabajadora.

Su enorme fe en Dios y su tenacidad le abrieron poco a poco el camino. El apoyo de sus padres y amigos cercanos fue fundamental para que Blanca emprendiera el camino del éxito.

"Viajaba a Estados Unidos y compraba ropa para venderla aquí. También aprovechaba y compraba alhajas de oro. Con mucho esfuerzo instalé una tienda de calzado, pero eventualmente no funcionó".

Pese a los tropiezos, Álvarez (quien representa la valía de la mujer hondureña), no se dejó vencer y al final del camino siempre estuvo su recompensa.

En su libro se encuentran plasmados sus inicios y las herramientas con las que logró hacerse un nombre en un rubro que desconocía.

Cada una de las experiencias, problemas y aventuras están plasmadas en la obra literaria de esta hondureña.

Dicho escrito también es un recurso rico en motivación, anécdotas, consejos y muchas herramientas para aquellas madres solteras que se encuentran sacando adelante a sus hijos.

"Comencé llevando pequeños grupos a Centroamérica, luego a México y más tarde se adentró a tierras gringas viajando a los destinos más solicitados. Mis primeros viajeros fueron los amigos de mis hijos y sus familias".

Al principio la agencia de viaje se llamó BBTravel, en la actualidad lleva por nombre Vámonos de Viaje.

"La China Álvarez" se propuso darle el plus a su servicio, con su calidez humana no solo es una excelente tour operadora, también es la mejor compañía para conocer el país que desee, pues su experiencia y capacidad para solventar las vicisitudes le permite a los viajeros disfrutar plenamente de la aventura.

Esta hondureña afirma que jamás imaginó que recorría el mundo, "me gradué de mi bachillerato y mis planes eran estudiar fisioterapia, pero ¡oh sorpresa!, la que me dio la vida".

Los aproximadamente 500 viajes realizados le han dejado una serie de enseñanzas entre ellas no viajes para escapar de la vida y de los problemas, viaja para que la vida no se te escape.