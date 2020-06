Escuela de aviación hondureña entre las mejores de Latinoamérica

San Pedro Sula, Honduras.

Por segundo año consecutivo la escuela de aviación hondureña Horizontes es reconocida entre las 10 mejores de Latinoamérica en el ranking de Viation Voice, un reconocido sitio que clasifica los centros de entrenamiento en este campo a nivel mundial.

La metodología, calidad y seguridad son algunos de los aspectos evaluados en cada una de las instituciones para ser parte de este importante listado, Horizontes ocupa el puesto número seis. "Este reconocimiento coloca a Honduras como el mejor país para recibir entrenamiento aeronáutico en Centroamérica. Hay otras escuelas centroamericanas en el top 25 pero no en el top 10 y esto nos da una posición privilegiada", dijo Daniel Murray, gerente de Horizontes a Diario La Prensa.

Murray detalló cómo han logrado figurar nuevamente en el ranking y a la vez qué hacen para reinventarse durante la crisis sanitaria para lograr y lograr que el país siga figurando en el campo de la aviación.

¿Cómo lograron este reconocimiento nuevamente?

Manteniendo un estandar de calidad muy estricto en nuestras aeronaves, carreras, procesos y personal. Además, siempre le agregamos valor a la calidad y fuerza de instrucción de nuestros alumnos. Nuestros procesos son reales, no solo se quedan en los libros.

¿Qué significa haberlo alcanzado por segunda vez?

Nos confirma que estamos haciendo las cosas bien y que debemos seguir mejorando. Haber mantenido esta posición es la muestra que tenemos clara nuestra misión y visión: ser lideres en la educación aeronáutica de Latinoamérica y que llegamos para quedarnos y para poner a Honduras en el mapa de manera positiva. Es un granito de arena para nuestro bello país.

¿Cómo se han logrado mantener durante la crisis sanitaria?

Siendo constantes en la calidad, con clases en línea de instructores y materiales que proveen instrucción presencial. Todos nuestros alumnos siguen preparándose para estar completamente preparados para su entrenamiento de vuelo al salir del confinamiento.

¿Qué retos han enfrentado?

Durante la cuarentena el estar alejados de nuestra moderna flota de aviones. Sin embargo, nuestros estudiantes al igual que la escuela son una élite de alta calidad. Combatimos el distanciamiento con tecnología, algo que caracteriza y está dentro de nuestro ADN como institución. En Horizontes no formamos pilotos, ni copilotos, aeromozas o despachadores, educamos a los futuros capitanes, jefes de cabina y líderes en control operacional de la industria aeronáutica.

¿Cómo piensan adaptarse para salir adelante con esta nueva modalidad?

Lo importante es no dejar decaer la moral. Las clases en línea no son algo nuevo para Horizontes. Somos líderes en esta modalidad desde hace más de cinco años, con nuestras plataformas educativas virtuales provistas por entes importantes de Estados Unidos. Algunos piensan que nuestra escuela, por su calidad, es la escuela más cara de Centroamérica; pero no es así, la calidad la logramos y mantenemos a un precio muy accesible.

¿Qué mensaje le envían a las personas emprendedoras que se han visto afectadas por la crisis sanitaria?

Como les decimos a nuestros alumnos "piensen diferente". Pueden recortar costos en ciertas áreas si llega a ser necesario, pero nunca comprometan su calidad e imagen. Eso es el corazón y el futuro en una empresa.