Salvan a embarazada con COVID-19 en estado grave

Ciudad de México, México

Con 20 semanas de gestación, Nancy presentó problemas de respiración, oxigenación y fiebre, por lo que fue canalizada con sospecha de coronavirus al Hospital General de Zona No. 1-A "Dr. Rodolfo Antonio de Mucha Macías", ubicado en la Ciudad de México.

Al recibirla, los especialistas de la unidad médica activaron el Código Equipo de Respuesta Inmediata (ERI), estrategia implementada en el IMSS cuando hay una emergencia obstétrica, informó el Seguro Social en un comunicado.

Esta iniciativa consiste en tener comunicación inmediata y efectiva entre el médico que refiere a la paciente y el que la va a recibir para lograr una atención oportuna y eficiente, a fin de prevenir muertes maternas.

El Instituto detalló que la mujer fue diagnosticada con falla orgánica múltiple, lo que comprometía su estado neurológico, cardiaco, pulmonar y falla de ambos riñones.

Nancy requirió ventilación mecánica, señaló el doctor Miguel Ángel Reyes Ruiz, médico intensivista y cardio-neumólogo del hospital donde fue atendida.

Tras 18 días de atención médica, cuidando la vida de su bebé, la mujer logró vencer el nuevo coronavirus y fue dada de alta.

"Me comentaban que mi bebé no se iba a salvar por las semanas que tenía de gestación; pero ahora que desperté, el bebé sigue en mi panza. Ya estoy mejor y quiero decirles que se cuiden, no salgan de casa", dijo Nancy.

La mujer agradeció a los médicos por haber salvado la vida de ella y de su bebé.

La doctora Regina Magaña Padilla, encargada del servicio de Gineco-Obstetricia del hospital, explicó que Nancy ingresó en estado crítico y permaneció en terapia intensiva por dos semanas.

"Hoy está en buenas condiciones y tendrá vigilancia por parte del servicio para monitorear el estado de ambos, una vez que sea dada de alta del hospital seguirá bajo observación vía telefónica y presencial hasta el término del embarazo", sostuvo.