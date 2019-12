Consejos: Cuidado al conducir de noche

Redacción

Conducir de noche puede ser todo un reto para cualquier persona y es necesario tomar varias precauciones que le pueden salvar la vida y la de sus familiares.

Ya seas un conductor experimentado o amateur es importante no confiarte cuando conduces, de hecho debes tener aún más cuidado.

Tome nota de las recomendaciones:

1. La luz es escasa y puede ser una mala combinación con altas velocidades. Se recomienda seguir las recomendaciones de velocidades permitidas. Recuerda, además, mantener una distancia de seguridad prudente con el auto que tienes adelante, mínimo dos metros para que puedas reaccionar a tiempo si es que este tiene algún problema.

2. Apaga las luces del interior del coche, pues al tenerlas prendidas generas un gran contraste entre la iluminación interior y exterior, y tu visión disminuye.

3. Si no has descansado muy bien, te recomendamos evitar manejar. No seas imprudente o el cansancio te jugará una mala pasada. Mejor estaciona y descansa un poco, es mejor alargar al trayecto que sufrir un accidente.

4. Lo mejor es usar las luces largas para mejorar la velocidad. Eso sí, ten en cuenta el cambio de luces de cruce para no dejar ciego a otro conductor.

5. Ten cuidado con las luces de los autos que vienen en sentido contrario, estos pueden cegarte de manera breve. Si tienes problemas visuales, mejor ve a velocidad baja para que no descarriles el auto.