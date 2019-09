Consejos para comprar un auto usado

San Pedro Sula, Honduras

Si está pensando en comprar un auto usado debe seguir estos consejos que le ayudarán a tomar una excelente decisión.

Tome nota:

1. Con tantas marcas, modelos y versiones, es común que nuestras opciones sean muchas, a veces también sean desproporcionadas. Antes que nada identifica tus necesidades, el uso que le darás al auto y tu presupuesto, a fin de establecer una lista de candidatos.



2. Tratar con el particular te permitirá conocer al dueño y tener la oportunidad de conversar sobre la historia del vehículo y generalmente será una transacción más barata.

3. Averigua el valor del vehículo. Este es un punto muy importante, especialmente para quienes no quieran sufrir de remordimientos y arrepentimientos. Afortunadamente hoy hay un sinfín de recursos en línea con herramientas muy sofisticadas para determinar el valor del vehículo que toman en cuentas datos como el millaje, la ubicación geográfica, el nivel de equipamiento y hasta el color del vehiculo.



4. Verifica si los papeles están en regla. Cuando realizas la negociación con un particular lo primero que debes comprobar es comprobar que exista un titulo de propiedad limpio y libre de gravámenes. Sin este no puedes empezar el proceso.

5. Realiza una prueba de manejo del vehículo. Esto puede ser muy revelador ya que te ayudará a darte cuenta de aspectos subjetivos del carro en relación a tus gustos de manejo, pero también puede ser útil para darte cuenta de desperfectos y malos funcionamientos del vehículo.

6. Puntos básicos a revisar en un carro usado: Además de la revisión a fondo que hará el mecánico sobre tu auto, tú puedes adelantarte un poco y observar cómo se desempeñan las siguientes funciones del auto en cuestión:

-Buen estado de las luces: altas, bajas, direccionales, de niebla (en caso de contar con ellas).

-La dirección: no debe presentar ruidos extraños, rechinidos o vibraciones

-Aire acondicionado: tiene que funcionar al 100%, prueba con temperatura fría y caliente y los diferentes niveles de intensidad del aire.

-Verifica el funcionamiento de sistemas eléctricos como ventanas, seguros eléctricos luces y claxon.

-Revisa el estado físico de los plásticos del tablero, vestiduras y alfombras.

-Carrocería y pintura: la primera tiene que estar en buen estado y sin abolladuras. Cambios sutiles en la tonalidad de la pintura pueden ser un indicativo de la reparación de un golpe.