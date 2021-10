Alejandra Fuentes, su vida más allá de las pasarelas

Entrevista

SAN PEDRO SULA. A sus 27 años, Alejandra Fuentes es Licenciada en Relaciones Internacionales con una maestría en Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas. Labora en el Instituto Hondureño de Turismo en Tegucigalpa y es además emprendedora. Es propietaria de Juguetería Dalú, empresa que se caracteriza por diseñar y comercializar juguetes de madera educativos elaborados por artesanos hondureños. Fue ex reina de belleza, se coronó como Miss Honduras Internacional 2017 y fue primera finalista en Miss Honduras Universo 2019. Experiencia que describe como muy bonita en su vida. “Lastimosamente no pude ir a representar a Honduras al Japón porque en 2018 tenía que salir de viaje por mi maestría y tuve que tomar una decisión difícil y tomé la maestría. Aún no he tenido la oportunidad de competir en un evento internacional, la puerta no está cerrada, así que quién sabe si en futuras ocasiones se pueda dar la oportunidad.” Como modelo figura entre las más cotizadas. Ha sido imagen de importantes campañas en Honduras, y ha participado en eventos internacionales como Spring Color Madrid y Costa Rica Fashion Week. Duly Romero, Escada, Bimba y Lola, Gianina Azar, Lola Casademunt y Joel Reyes Atelier, son solo algunos de los diseñadores famosos para quienes ha desfilado en sus pasarelas. “El modelaje si fue una casualidad de hecho y me gusta considerarlo una pasión mas que una profesión, siento que lo disfruto tanto que es un hobbie para mi. Tengo esta dualidad en mi vida, porque es difícil de entender porque estamos acostumbrados a ver personas cuadradas o encasillar a las personas, y yo no soy así, no puedo encasillarme, no me gusta y no podría. Soy multifacética, digámoslo así, me gusta probar de todo.” “Por un lado amo mi carrera, mi parte profesional, amo mi trabajo, amo lo que hago, amo mi emprendimiento, pero también me encanta la parte del modelaje.” Pero el modelaje es solo una de sus facetas. Su trabajo profesional la ha llevado a participar en Fitur, la Feria Internacional de Turismo, una de las más importantes a nivel mundial.

Actualmente se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos en la Expo Dubai representando a Honduras. “Es un evento que incluye proyectos políticos, empresariales, culturales , de turismo y tecnológicos.” La Expo Dubai 2020 comenzó el pasado 1 de octubre y dura hasta el 31 de marzo. Se inauguró con un año de retraso por la pandemia provocada por el covid-19. Se trata de la primera exposición universal, la máxima categoría para este tipo de eventos, que se celebra en la región de Oriente Medio, África y el Sudeste Asiático. Participan 190 países. “El 8 de diciembre es el día de Honduras, se le llama el Día H, es donde el mundo entero va a tener los ojos sobre Honduras. Vamos a estar transmitiendo desde las páginas de Marca País de las páginas del Instituto Hondureño de Turismo y de la Cancillería”.

Hoy en Amiga , Alejandra Fuentes nos habla un poco más de estas facetas de su vida que la han convertido en una mujer audaz, emprendedora y multifacética. ¿Cuáles han sido las claves de tu éxito en el modelaje? Siempre me ha gustado esta frase que dice: “que todos deberíamos tener un pasatiempo que fomente nuestra creatividad, uno que nos mantenga en forma y uno que nos apasione. Tengo la juguetería que definitivamente fomenta mi creatividad, en el momento de realizar los diseños, en la parte del proceso creativo con mis sobrinos, que es algo que me encanta, porque tengo la oportunidad de convivir con mi familia, y de aprender con los pequeños . Mi pasatiempo que me mantiene en forma definitivamente es el modelaje. Y el que más me apasiona es el voluntariado, así que me siento muy feliz y completa de tener un pasatiempo que me haga sentir algo diferente y que me haga aprender cosas nuevas. ¿Qué consejos le darías a las jóvenes que desean seguir tus pasos en el modelaje? Mi consejo es dedicación, mucha práctica, mucha disciplina, pasión sobre todo. Tienes que saber como promocionarte. La clave es hacer networking, busca contactos, ¿a quién me puedo abocar? ¿cómo puedo sobresalir? ¿este contacto me puede llevar a otro que tiene relevancia internacional? El networking lo es todo, sobretodo si estás en un ámbito como el modelaje. No te quedes estancada, no te quedes en los casting que hacen aquí, no te quedes con lo poco que te puedan dar, busca oportunidades y salí a buscarlas. ¿Cuál es tu emprendimiento? Mi emprendimiento tiene una esencia bastante social, quise crear una empresa socialmente responsable. Desde sus inicios tiene un propósito más allá de la rentabilidad. Toda la cadena de valor tiene sentido y un por qué se hace de tal manera, los juguetes son ecoamigables, hechos de madera, hechos por artesanos locales, son educativos. Utilizamos la técnica Montessori. Sobre los concursos de belleza, Alejandra opina lo siguiente: Para mí los concursos de belleza son una plataforma que si las tomas de manera inteligente y si vas con un propósito, son bastantes beneficiosos. Si los ves simplemente como un concurso de belleza, lo vas a ver como un concurso sin sentido, meramente banal. Si es una gran plataforma que si puede generar oportunidades pero hay que tener la suficiente madurez para poder manejar la situación y también no dejar que la situación te maneje. Tomar tus propias decisiones, de ir con una cabeza fría, de tener tus valores, tu carácter y tu integridad, por sobre todas las cosas, ir con un objetivo y una mente clara. ¿Qué nuevos proyectos tienes con tu línea de juguetes? Creo que el proyecto más cercano es introducirnos a las escuelas, ya hemos tenido varias relaciones con escuelas bilingües donde están utilizando ya nuestros materiales didácticos, nuestros juguetes, y han tenido bastante aceptación, pero queremos llegar a un paso más elevado: aulas completamente Montessori para estimular a los niños en edades tempranas por medio de la educación y de estos juguetes. Si Dios me lo permite, he tenido el sueño de crear una fundación dentro de la empresa para enseñarle a los jóvenes carpintería, como tallar la madera y desde esa misma fundación donarlos a los niños más necesitados. Ese sería mi proyecto a más largo plazo.

