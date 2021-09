Comunicadora hondureña inicia pasantía en Grupo Clarín de Argentina

SAN PEDRO SULA. Luego de tomar la decisión de renunciar a su trabajo como conductora de uno de los programas de televisión y radio más populares del país Gabriela Galeas, viaja a Argentina para estudiar una maestría en Periodismo en la Universidad de San Andrés en Buenos Aires. Ahora inicia una nueva etapa en su proceso de formación profesional, una pasantía en Grupo Clarín. Demostrando que el talento hondureño puede destacar en cualquier medio y rincón del mundo.



Como ella misma nos cuenta "en marzo del 2020 viajé a Buenos Aires, Argentina, porque me gané una beca para hacer una maestría en Periodismo en la Universidad de San Andrés en conjunto con el Grupo Clarín, el grupo de medios de comunicación más importante en Argentina, apliqué a la beca y gracias a Dios fui seleccionada."



"Después de un año de clases en la maestría, ahora comencé a hacer una pasantía de tres meses en el área de producción de TN (TODO NOTICIAS) y EL TRECE TV, canales de Artear, Grupo Clarin."



"Esta pasantía es parte del plan de estudios de la maestría de la Universidad de San Andrés que pertenece al mismo grupo de medios. Comencé en septiembre y termina en diciembre, en ese tiempo estaré lista para regresar a mi país y darle todo lo que he aprendido tanto profesional como personal, no es fácil dejar tu país y tu familia pero cada esfuerzo y lágrima ha valido la pena."



Gabriela es licenciada en Ciencias de la Comunicación, sus inicios en los medios de comunicación en Honduras fueron cuando tenía apenas 21 años. "Comencé trabajando en Campus Televisión y luego de unos mese hice un casting en Canal 11 para trabajar en su programa Calle 7 y fuí seleccionada. Trabajé como presentadora, reportera y redactora desde el año 2014 hasta el año 2020 que renuncié para venirme a estudiar a ARG".



"Por el lado de Exa Honduras, comencé trabajando los días domingos en un turno a las 6 de la mañana y por mi trabajo y esfuerzo fuí avanzando en los programas hasta llegar a su programa estelar EL DESMORNING donde fuí locutora desde el 2014 hasta el dia del 2020 que me vine. En el programa conducía al lado de Allan Vallecillo y Carlos Zuniga."



"Solo puedo decir que los sueños se cumplen al trabajar mucho, haciendo las cosas con buenas intensiones y sin rendirte a pesar de los problemas que puedan sobrevenirte. Dios es bueno y conoce las intenciones de nuestras acciones y deseos"

"Quiero poner el nombre de Honduras en alto y demostrar que los hondureños somos buenos y trabajadores y que no importa si no nacemos con las oportunidades enfrente sino al contrario tenemos muchas limitaciones, podes buscar esas oportunidades y nunca dejar de creer y tener un corazón agradecido y dispuesto a ayudar. Honduras necesita buenos periodistas y aquí estamos para dar la cara por nuestro país."



Gabriela comparte sus experencias en el extranjero con todos sus seguidores en Facebook (68 mil) en Instagram (147 mil). También realiza entrevistas por medio de en vivos con personalidades nacionales e internacionales para tratar temas de actualidad.