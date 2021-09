Trucos estudiantiles, fáciles y utiles

Convencida de que el aprendizaje está al alcance de unos clics, Ximena Villagómez arrancó un canal de YouTube para enseñar "lifehacks" o trucos para aprovechar la vida estudiantil.

En su cuarto, la joven de 20 años planea, graba y edita videos sobre cursos para aprender idiomas, cómo son los procesos de admisión y tips para conseguir becas en México y en el extranjero, entre otros temas.

"No sabía nada del proceso de edición ni de la cámara, pero la verdad es que actualmente YouTube tiene la respuesta a cualquier cosa. Ahí buscaba videos de cómo editar y de cómo otros 'youtubers' de México o del extranjero hacían sus videos", recuerda.

Su último año de secundaria lo enfocó en la búsqueda de carreras, universidades y opciones de financiamiento. Así, optó por matricularse en la Universidad de Monterrey (UDEM) para estudiar Finanzas Internacionales con una beca completa.

"Quería que toda esa investigación no se quedara sin servir para nada, que de alguna manera se enteraran (...) de muchas de esas oportunidades", comenta desde Morelia, Michoacán.

A un año de iniciar el proyecto, su canal suma más de 150 mil suscriptores e incluso un par de videos superan el millón de visualizaciones.

Aunque reconoce que es su emprendimiento más exitoso, no es el primero ni el único, pues comenzó en los negocios con la venta de postres y acaba de fundar Sea-Dust, una marca de camisetas ecológicas.

"Mi canal surgió por el aburrimiento de la pandemia. Tal vez si no hubiera existido la pandemia, no hubiera iniciado esta aventura. Tiene ventajas porque me hizo crearlo y desventajas porque extraño ir a la universidad y ver a mis amigos", cuenta.

Gracias a su formación en Finanzas Internacionales, hace poco comenzó a ofrecer tips para inversionistas principiantes e ideas para echar a andar negocios con menos de mil 500 pesos, como crear plantillas para apps de edición de fotos o vender fundas para celulares.

Una vez que se reanude la movilidad presencial, planea realizar un intercambio y prácticas profesionales en el extranjero.

Tiene mas de 150 mil suscriptores en su canal de YouTube.



Conócela

+ Nombre: Ximena Villagómez

+ Edad: 20 años

+ Estudia: Finanzas Internacionales en la UDEM

XimenaVillagómez (YouTube)

@xime.villagomez1 (Instagram)



Oportunidades a tu alcance

Los apoyos que cubren más del 90 por ciento de los costos de estudio son poco conocidos, considera Villagómez, quien aconseja:

1. Consultar directamente las páginas de las universidades.

2. Revisar a detalle el apartado de apoyos financieros.

3. Buscar videos con tips de becarios y ex becarios.





'Estudiar no es aburrido'

A decir de la alumna, optimizar las técnicas de estudio ayuda a mantener el interés académico. Ella recomienda:

+ Usar mapas mentales: pues obligan a resumir y conectar ideas; son perfectos para personas visuales.

+ Tomar apuntes: es útil para reconocer información valiosa; no se trata de tomar dictado.

+ Hacer flashcards: son ideales para asignaturas con muchos conceptos, pues contribuyen a la memorización.





Aliados digitales

Algunas herramientas que Villagómez sugiere utilizar son:

+ Creately: sitio para armar distintos tipos de diagramas.



+ Forest: app que ayuda a concentrarse.



+ Slidesgo: plantillas editables para crear presentaciones.