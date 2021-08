10 puntos sobre ir a terapia

1. Una terapia es un proceso de acompañamiento emocional encaminado a entender y solucionar los conflictos internos que causan un desequilibrio en la vida diaria.



2. Consiste en sesiones periódicas en las cuales se platica sobre las preocupaciones personales para definir un tratamiento, explica Nathalia Molina, psicóloga.



3. Cada cita dura entre 40 y 50 minutos. Según el caso particular, se define un número de encuentros, pero suelen ser de 10 a 20, señala Rosa Díaz, subdirectora de Atención a la Salud Mental del ITAM.



4. ¿Cuándo se recomienda ir? Al sentir que alguna situación está fuera de nuestro control, indica Molina, creadora del canal de YouTube (bit.ly/3AINFXK) y del pódcast "Ve a terapia" (spoti.fi/3i6hjh9).



5. Algunos signos de alarma son el aislamiento social, la dificultad para expresar emociones y una preocupación excesiva por aspectos que antes no eran de interés, agrega Díaz, quien por la pandemia ha atendido más consultas por ansiedad y depresión.



6. Cualquier persona puede acudir a terapia. A decir de Molina, incluso es bueno asistir de manera preventiva, como un método para conocerse mejor. "Así, cuando llegue algún problema, podremos enfrentarlo de una forma menos dolorosa y caótica".



7. Platicar siempre es positivo, destaca Díaz, incluso cuando se realiza con amistades y familiares. La psiquiatra también aconseja no guardar los sentimientos, dormir bien, practicar ejercicio y alimentarse sanamente.



8. Técnicas de atención plena, como la relajación muscular y la respiración diafragmática, ayudan a aliviar las emociones fuertes. La Clínica Mayo brinda tips para realizar algunos ejercicios: mayocl.in/36zvSo4.



9. Al buscar a un especialista, éste debe tener una cédula profesional en Psicología o Psiquiatría. Se sugiere que sea alguien en constante actualización, a través de cursos y capacitaciones impartidas por instituciones reconocidas.



10. Una vez que la persona logra sus objetivos terapéuticos, es dada de alta, pero la puerta permanece abierta por si requiere asistencia luego de algunas semanas, meses o años.



Recuerda

Los trastornos psicológicos no deben ser estigmatizados, pues sus síntomas se entienden como los de cualquier otra enfermedad.