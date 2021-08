Señales que indican que es tiempo de cortar con tu novio

Tener una pareja lejos de ser una carga debe generar felicidad pues se está con la persona que será tu mejor compañero de vida. Sin embargo, las relaciones con el paso de los años van cambiando, se pierde el interés hacia la otra persona y se convierte en una relación no satisfactoria.

Debes estar atenta a las señales que tu relación está dando para que no caigas en una relación tóxica.

Te traemos algunos consejos para que cortes a tiempo la relación con tu novio.



Fabiola Lagos, psicóloga del Centro de Atención Psicológica Integral explica por qué debes terminar una relación que ya no funciona. "Terminar una relación no es correcto ni incorrecto, simplemente, es necesario cuando no es una relación sana. Con estas señales podrás identificar que una relación no funciona y diferenciar el amor de la costumbre y la dependencia."



1. Hay maltrato. La violencia no es solamente física, también puede ser psicológica, emocional, sexual, económica, patrimonial, simbólica o social.



2. No te sientes querida. El amor debe ser bidireccional pues el amor, si no es correspondido, es obsesión. Además, el amor debe ser demostrado y sentido.



3. No te sientes respetada. El respeto es un pilar básico de cualquier relación. Para que una relación sea sana, ambos miembros deben aceptar a la otra persona tal como es y respetar sus ideas y sus decisiones.



4. No te sientes libre. Tener novio no es obligatorio ni necesario. Tener una relación es una elección que debe hacerse desde la madurez, libertad e independencia emocional. Debes elegir libremente compartir tu tiempo con esa persona porque aporta valor a tu vida.



5. No te sientes valorado e importante para tu novio. El amor debe ser recíproco y debe ser demostrado con actos. Si tu novio no dedica tiempo a la relación, no valora tu compañía o no te aprecia como persona, es que no te ama.



6. No hay confianza. La confianza es otro de los pilares de una relación de noviazgo. Para que una relación sea sana, debes sentir tranquilidad. Si sientes que te miente, si te sientes engañada o no puedes confiar en tu pareja, la relación está rota.



7. La comunicación no es adecuada. La comunicación es un pilar básico de cualquier relación.



Si te identificas con estos puntos es porque tu relación no tiene futuro y muchas veces las personas tienden a no darse cuenta de lo que no les conviene.

Terminar una relación a la cual estás acostumbrada, te va doler, pero es mejor cortar a tiempo que vivir sumergida en una relación por costumbre donde no eres feliz.