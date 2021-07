10 alimentos para embarazadas

Una de las etapas más importantes en la vida de una mujer es el embarazo, pues es cuando inicia esa aventura maravillosa de darle vida a otro ser y las sensaciones que se experimentan hacen que se sienta plena y llena de felicidad.

Durante este período es necesario que la futura madre busque información de cómo alimentarse adecuadamente para tener un embarazo sano; además, para que su bebé pueda crecer sano y fuerte con todos los nutrientes necesarios para su desarrollo en el útero.

Paola Arrué, especialista en nutrición, explica por qué es importante una buena alimentación durante la gestación.

“La alimentación en el embarazo es clave para el buen desarrollo del bebé y la adecuada nutrición de la madre; tomar decisiones inteligentes sobre los alimentos es fundamental para el buen desarrollo del embarazo”.

Durante esta etapa es importante tener una alimentación variada y equilibrada, rica en frutas, verduras, cereales integrales, leguminosas (frijoles, garbanzos, lentejas), carnes magras, lácteos preferiblemente descremados.

Como fuente de grasa preferir semillas tostadas sin sal, aguacate y aceites vegetales y evitar el consumo excesivo de azúcares simples, harinas refinadas, bebidas altamente calóricas y comidas ricas en grasas saturadas y sodio.

“Si sigue unas pautas saludables de alimentación y buenos hábitos, no tendrá problema en el desarrollo de su embarazo. Es cierto que, durante la gestación, además de las necesidades calóricas, también se aumenta la demanda en su organismo de ciertos componentes, sobre todo de vitaminas y minerales. Si adapta bien su plan nutricional será suficiente con lo que aportan los alimentos”, agrega la especialista.

En el período del embarazo aumentan todos los requerimientos de vitaminas y minerales; el ácido fólico es fundamental en el primer trimestre por lo que se debe de consumir alimentos que lo contengan.

Una alimentación completa y balanceada ayudará tanto al bebé como a la mujer para que esté en óptimas condiciones nutricionales, también es importante realizar actividad física, consumir de agua y evitar el consumo de alimentos chatarra.



Espinacas

Las espinacas son hojas verdes y por lo tanto, una opción rica en fibra e ideal para revertir el estreñimiento tan frecuente durante el embarazo. Además, son una gran fuente de ácido fólico, una vitamina esencial para la gestación, también contienen altos niveles de carotenoides como la vitamina A y la luteína y vitamina K para la salud de los huesos.



Banano

Es rico en vitaminas A, B (entre las que está el ácido fólico), C y E, y posee un alto contenido en fibra, calcio y potasio, lo que ayuda a equilibrar la tensión arterial y a evitar los calambres en piernas y pies. Además, el reduce el colesterol, minimiza el ardor en el estómago en la última etapa del embarazo y evita la anemia.





Brócoli

Es rico en vitaminas C, E, K y ácido fólico, además de contener una gran cantidad de fibra.El brócoli tiene una gran cantidad de propiedades nutricionales y desintoxicantes muy positivos para el desarrollo del feto. Además es muy conocido porque ayuda al cuerpo a absorber el calcio y el hierro durante el embarazo.





Zanahoria

Por su contenido en carotenoides, aporta protección a las zonas adiposas del bebé, como el cerebro, el hígado la piel y los ojos. Además, su vitamina A es necesaria para el desarrollo celular, en la lucha contra las infecciones y la sujeción de la placenta. Tiene un valor energético bajo, por lo que es perfecto en recetas ligeras.



Huevos

Gracias a su proteína de alto valor biológico, son una gran alternativa para los desayunos de mujeres embarazadas. Consumiendo un huevo por la mañana obtendrá las proteínas necesarias para afrontar las primeras horas del día y ayudará al desarrollo de su bebé. Cada unidad ofrece en la clara 100% de proteínas, y en la yema proteínas grasas.





Aguacate

Es una fruta con grandes beneficios para la salud y que no debería faltar en la dieta de una mujer embarazada. Contiene grandes cantidades de aceite y fibra y ayuda a mantener los niveles hormonales correctos en el hígado de la madre. Sus grasas saludables ayudan al desarrollo de los órganos del bebé, como el cerebro y el corazón.



Fresas

Esta fruta es especialmente rica en vitamina C, y esto la convierte en un poderoso antioxidante que fortalece el sistema inmunitario y ayuda a la absorción del hierro, tan importante en la etapa del embarazo. Además, las fresas tienen un alto contenido en magnesio y vitamina K, que ayudan al niño a formar huesos fuertes.



Pollo

Contiene proteína y el hierro que toda mujer embarazada necesita para el sano desarrollo de su bebé. El consumo de pollo en la etapa de gestación también ayuda a fortalecer la placenta; asimismo, ayuda a la salud de la madre, debido a la gran cantidad de hierro que le aporta a su sangre. Además, es magra y no hará que la madre suba demasiado de peso.



Manzana

Comer manzana durante el embarazo reduce hasta un 50% las probabilidades de que el bebé padezca de asma, mejora el estado de los huesos por la cantidad de calcio que proporciona y de la misma manera ayuda al desarrollo de los huesos del nuevo ser. Aporta mucha energía a las embarazadas gracias a las vitaminas que contiene.



Salmón

Una especie de pescado azul rica en Omega-3 que ayuda al desarrollo cognitivo del bebé, también contribuye a que nazca en buen estado de salud. Fortalece los huesos tanto de la madre como del niño. Aumenta en madre e hijo su nivel de ácidos grasos. Disminuye las posibilidades de tener depresión posparto y ayuda a reducir el colesterol.