Karla Urbina: “Abrazar a mis hijos me llena de energía”

Karla Urbina es licenciada en Marketing y destacada fotógrafa capitalina, también es una madre abnegada, talentosa y polifacética que trabaja todos los días motivada por el amor a sus tres hijos. En el mes de las madres, Karla comparte con las lectoras de Amiga aspectos muy íntimos e importantes de su vida como mamá y profesional.





¿Cómo te autodescribes?

“Una persona dispuesta a trascender en esta vida, soy de retos y decisiones. Me encanta pensar que puedo ayudar a las personas de alguna u otra manera, y eso me mueve en la vida. También podría decir que soy perfeccionista, busco siempre hacer las cosas de la mejor manera posible”.

Diriges una empresa de fotografía, ¿qué te hizo incursionar en ese campo?

“Inicié hace 6 años, cuando nació mi segundo hijo. Mi esposo me regaló una cámara (que no era profesional) y empecé a tratar de replicar fotos que miraba en Pinterest, hasta que un día una amiga me pidió que le hiciera fotos a su hijo, luego me empezó a recomendar con otros amigos y a conseguir otros trabajos. Aunque yo no sabía del todo lo que hacía, me enamoré de las reacciones de las personas al ver sus fotos y, como dije antes, me encanta saber que ayudo a otros, así que me interesé más en el tema hasta que llegué a ser lo que soy hoy, gracias a Dios y a cada cliente que ha confiado en mi trabajo, jamás dejaré de agradecer”.

¿A qué edad y cómo descubriste tu pasión por la fotografía?

Tuve a mi primera clienta cuando tenía 27 años y fue cuando hice mi primera sesión de embarazo, ahí realmente descubrí qué

¿Qué significa para ti, como mujer y madre, retratar a embarazadas y recién nacidos?

Eso es mi mundo, es mi vida, no puedo explicar cómo amo fotografiar mujeres embarazadas y bebés. Yo amo todo lo que está alrededor de la vida (creo que podría ser partera en otra vida, ja, ja). Tengo tanta empatía con las mujeres embarazadas porque yo lo he pasado tres veces y sé lo que se siente que las hormonas te jueguen en contra y te hagan sentir mal. Ver que tu cuerpo está cambiando también desanima y no todas llevamos embarazos felices, así que yo siempre pienso que a través de mis fotos puedo regalarles un buen recuerdo del embarazo y hacerlas sentir bellas. Ahora, si hablamos de fotografías de bebés, ¡ufff!, me vuelve loca, amo a los bebés, tuviera 5, 6, si pudiera, y el sentimiento que tienen sus papás en esos primeros días es hermoso, estoy fotografiando por primera vez a su milagro de vida, y eso no tiene precio.

¿Cómo has logrado ser madre y profesional exitosa?

En esta entrevista estoy siendo 100% sincera, yo no lograría sin mi esposo y si no tuviera mis ángeles de vida, Roxana y Yadira, ambas me ayudan a cuidar a mis hijos y a ellas les debo mucho porque, sin su apoyo, no podría hacerlo todo a la vez. Por otro lado, el apoyo de mi esposo es fundamental porque cuando le toca a él cuidar a los niños o encargarse del negocio siempre está disponible, así que creo que el secreto está en tomar decisiones, saber qué queremos hacer en nuestra vida y luego tener aliados que nos ayuden a lograr ese objetivo.

“Mi labor es hacer sentir hermosas y seguras a todas las mujeres embarazadas y en posparto”.

¿{Inserte la pregunta aqui}?

{Este es el espacio para la respuesta...Curabitur odio massa, tincidunt vel nisi ac, cursus tempor leo. Sed ultrices ipsum mi, a interdum erat gravida eget. Aenean non felis vitae nulla bibendum consequat in non sem. Praesent sollicitudin malesuada eros, quis tempus risus eleifend in. Nullam pretium nulla magna, et accumsan leo pellentesque vitae. Donec euismod nec erat at sodales. Donec felis nisl, rhoncus in placerat non, tincidunt non tortor.}



Por tu experiencia, ¿qué se necesita para ser una buena generadora de contenido digital?

Primero, tener claro quién es el público al que queremos dirigirnos, ya que de eso parte todo el contenido que vamos a compartir. Y luego, dos cosas claves: ser organizada y constante, esa mezcla funciona muy bien para empezar a generar contenido y crecer en las plataformas digitales.

¿Qué piensas de los múltiples roles que deben cumplir las mujeres en tiempos del covid?

A las mujeres nos está tocando durísimo. En lo general, somos quienes nos encargamos de las labores de la escuela, y no todas tienen ayuda, lo que lo hace 3 o 4 veces más difícil. Sinceramente, considero que la pandemia está afectando más a las mujeres en esa carga, porque seguimos trabajando, ahora tenemos a los niños todo el día en la casa y queremos seguir generando ingresos o seguir creciendo en nuestra carrera personal. Es un reto que no todas han podido lograr, muchas mujeres han tenido que elegir y soltar un rol porque, sinceramente, es imposible poder con todo.

¿Qué es lo que más disfrutas de ser madre?

Abrazar a mis hijos, ¡uuff!, eso me llena de energías y fuerzas, es más poderoso que cualquier otra cosa. Disfruto mucho verlos crecer y ver cómo cada uno desarrolla su personalidad. Algo que amo también es despertarme y verlos a mi lado (porque seguimos durmiendo todos en una misma cama). Cuando los veo se me olvidan las patadas que me dan en la noche y ahí recuerdo el motivo de todo lo que estoy haciendo: ellos.

¿Cómo puede una mujer sentirse sensual durante el embarazo?

Soy creyente de que todas las mujeres somos sensuales, cada una de diferente manera, pero todas tenemos ese botón que nos hace sacar nuestro lado sensual, solo es que tengamos el momento correcto y a la persona correcta.

“Me encanta rodearme de gente que me haga crecer, aunque no soy muy sociable. Me gusta estar sola, con mi familia y pocos amigos”.

¿Qué consejo les darías a las jóvenes que ya son mamás?

“Si algo puedo decirles con base en mi experiencia es que abracen, besen y carguen a sus hijos porque crecen demasiado rápido. Si llora, cárgalo; si no se quiere dormir en la cuna, pásalo a tu cama, etc., no pierdas ninguna oportunidad para decirles que los amas y que ellos sepan que siempre van a tener a su mamá para las buenas y para las malas”.

¿Cuál ha sido el mayor reto en tu vida y cómo lograste superarlo?

Es difícil nombrar uno en particular, pero considero que cuando empecé mi negocio fue un reto y logré superarlo. Ser emprendedor y tratar de hacer crecer las ventas no es fácil, es una lucha diaria y no se logra de la noche a la mañana; pero sí es posible. Haciendo las cosas de buena fe, pensando en el cliente siempre y tratando de ser el mejor se puede llegar lejos.

En tu opinión, ¿qué características debe tener una mujer empoderada para triunfar?

¡Ser mujer! Lo digo con una megasonrisa porque solo con el hecho de ser mujer podemos lograr cualquier cosa. Las mujeres somos fuertes, decididas, trabajadoras, aparte de eso, también somos sentimentales, detallistas y le ponemos magia y pasión a todo, así que, si eres mujer y estás leyendo esto, repite lo siguiente: “Yo voy a lograr todo lo que me proponga”, nunca dudes de tu capacidad y tampoco le des el poder a otra persona de que te diga lo contrario.

¿Qué mensaje les das a las madres solteras?

Esto lo voy a decir de corazón, porque mi mamá fue una de tantas mujeres solteras que luchan día a día para sacar a su familia adelante. Si estás pasando por una situación difícil y estás sola luchando por tus hijos, tienes que saber algo: Dios no te dejará sola nunca, ni en los peores momentos. Aunque te toque llorar porque no tienes comida, tu jefe te trata mal, te cortan la luz, etc., en todos esos momentos Dios está ahí, y más temprano que tarde te recompensará de una manera muy grande.

Me dan hasta ganas de llorar porque yo como hija entiendo ese sufrimiento, pero no tires la toalla porque tu recompensa llegará.

¿Qué recomendaciones das para que las mamás se puedan tomar fotos lindas con sus hijos en casa con su celular?

Primero, limpia el lente de la cámara, luego trata de hacer fotos sin poses, porque los niños se desesperan rápido, es mejor hacer unas fotos simplemente jugando con ellos y que se puedan capturar sus risas reales. Otro consejo, si las haces en exterior, trata de hacerlas por la tarde, después de las 3:30 o 4:00, porque es cuando la luz está más bella.





Karla Urbina ha retratado bellos momentos de la maternidad de varias personalidades de la televisión hondureña; entre ellas, Melissa Valeriano, Sarahí Espinal y Samantha Velásquez.

Karla se especialzia en tomarle fotos de manera artistica a recien nacidos.

"Eso es mi mundo, es mi vida, no puedo explicar cómo amo fotografiar mujeres embarazadas y bebés".

Perfil

Karla Marcela Urbina Zelaya



Fecha de nacimiento: 10 septiembre de 1989



Ciudad actual:Tegucigalpa



Profesión: Licenciada en Marketing



Estado civil: Casada



Pasatiempos: Andar en bicicleta



Redes sociales: @karlaurbinaphotography