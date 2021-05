Demmy Aguilar:“Entre más plena te sientas, más puertas y oportunidades se abren”

El proceso de adaptación a las nuevas responsabilidades de la maternidad, hogar y trabajo con frecuencia orilla a las mamás a renunciar a su vida relajada y cómoda de antes. Sin embargo, recuperar la figura y sentirse igual o más bella después del parto es una decisión personal que varía de mujer a mujer.



Por esta razón, Demmy Aguilar, reconocida instagrammer sampedrana y asesora de modas, ha abierto su corazón con las lectoras de Amiga para contar su proceso de recuperación un año después de tener a su hija Jade, a la vez, para motivar a todas las mujeres que están pasando por lo mismo.

¿Cómo era Demmy antes de ser madre y cómo es ahora?

“Antes de ser mamá tenía más tiempo para ver películas, más tiempo con mi esposo y amigas. Considero que no me cuidaba tanto físicamente como ahora que soy mamá.

Emocionalmente, considero que era un poco inestable, quizá no tenía mis ideas o proyectos muy definidos. Todo esto cambió al convertirme en mamá, ahora intento ser más fuerte en todos los sentidos y definir mis proyectos siempre pensando en mi bebé”.

¿Al cuánto tiempo posparto decidiste trabajar en tu silueta?

“Tuve que esperar un período de recuperación después de mi cesárea, comencé mi proceso con asesoría de un profesional a los cinco meses posparto. He aprendido a elegir mejor mis alimentos, sin restringirme, y sigo un plan de ejercicios para fortalecer mi cuerpo. Es un proceso que toma tiempo y yo quería los resultados para ya, pero aprendí que debo ser paciente, disciplinada y constante”.

Cuida tu cuerpo y mente, aunque es cansado es importante dedicar tiempo a ti misma para disfrutar mejor el proceso.

¿Qué te parecen los resultados hasta el momento?

“Me siento muy satisfecha de verlos. El poder lograr lo que me propongo en cuanto a metas físicas me hace sentir capaz, segura de mí misma, con ánimos de proponerme nuevas cosas y con la seguridad que las voy a lograr. Todo está en tener disciplina, y es precisamente esto lo que me gusta proyectar en mi perfil de Instagram y así motivar a los demás”.

¿Cómo logras administrar el tiempo entre el trabajo, tu niña, tu esposo y el ejercicio en casa?

“En mi trabajo somos un equipo bien estructurado, cada quien cumple con sus responsabilidades a cabalidad, y esto hace que podamos realizar el trabajo en tiempo y forma.

Como resultado puedo cumplir con mis responsabilidades dentro de la casa, ya que seguimos con teletrabajo. Mi esposo y yo nos organizamos para el cuidado y necesidades de Jade (nuestra hija).

Para mi tiempo de ejercicio ha sido clave el planear mis actividades del día. Al organizarme puedo determinar en qué momento realizar mi rutina de ejercicios (1 hora)”.

Su plan de entrenamiento cambia cada mes; entre ellos: Sentadillas, Tijera búlgara, Puente, Martillo (brazos), Serrucho y Remo.





¿Sigues alguna dieta en específico?

“No precisamente, he aprendido a llevar un estilo de vida saludable. Mido mis porciones alimenticias y he aprendido a armar mis platos de forma balanceada para que lo que consuma aporte nutritivamente a mi cuerpo”.

¿Qué tipo de ejercicios realizas?

“Actualmente estoy con un plan de entrenamiento estratégico para el aumento de masa muscular diseñado por “Andali Physique” para mis necesidades.

Estoy levantando peso de 30 a 40 libras en ejercicios para piernas; en brazos y espalda, de 5 a 12 libras. Espero algún día llegar a levantar más peso y confieso que estoy disfrutando mucho el proceso”.

La autoestima es clave para sentirte bien contigo misma y, por ende, transmitirle buenas energías a tus hijos.

En su experiencia, ¿cómo ha sido el proceso de lactancia?

“La lactancia para mí fue dura al inicio. Creo que cada mujer lo vive de forma diferente, y el consejo que le daría a toda mamá es que se informen lo más posible y así descartar mitos, para que esta sea una etapa especial y sin estrés.

Sí, tuve molestias, la bajada de leche y los pechos agrietados; aun cuando me explicaron sobre el agarre en el hospital, me costó mucho superarlo, pero lo logré. Como mujer experimenté cambios muy drásticos, desde tener mis pechos recargados de leche, también los brotes de crecimiento de mi bebé, los cambios en la lactancia y mi producción. No creo que haya bajado de peso por la lactancia, fue más por la elección de alimentos”.

A tu criterio, ¿qué papel juega la autoestima en la vida de una mujer y madre?

“Juega un papel muy importante, tu autoestima, ánimos, motivación son esenciales en tu diario vivir. Con base en esto, tomas decisiones, das el ejemplo a tus hijos, logras pasar mejor los problemas y dificultades. Entre más plena te sientas, más oportunidades y puertas se abren porque es lo que proyectas”.





¿Qué consejos les das a las madres para evitar su autodescuido después del parto?

“Cuando recién te has convertido en mamá es difícil acomodarte a tu nueva vida, a tus rutinas, a identificar las necesidades de tu bebé, pero a medida pasa el tiempo te reencuentras como mujer y no solamente como mamá.

Teniendo claras tus prioridades, cinco minutos al día para peinarte y ponerte unos aritos hace una gran diferencia.

En mi caso, a medida Jade ha ido creciendo he retomado mis cremas de noche y más de cinco minutos para bañarme.

Mi consejo más grande para todas las mamás es que si hay algo que quieren hacer para sentirse mejor consigo mismas investiguen cómo hacerlo, todo está a la mano en Google o pueden escribirme por Instagram y en lo que pueda ayudaré, me encanta hacerlo”.

Perfil

Nombre: Demmy Johan Aguilar Castillo

Edad: 25 años

Fecha de nacimiento: 27 de febrero 1996



Ocupaciones:

- Coordinadora de Comunicación Institucional en Universidad de San Pedro Sula (Usap)

- Fashion blogger

- CEO de Demmy Aguilar Apparel



Ciudad de nacimiento:

San Pedro Sula



Pasatiempos: Crear contenido para redes sociales



Redes sociales:

Instagram @demmy.aguilar

Facebook Demmy Aguilar

www.demmyaguilar.com