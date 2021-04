Todos alguna vez hemos tenido que tomar decisiones difíciles. Es importante saber afrontar el miedo a tomarlas sin que nos afecte de manera directa.

Tomar decisiones fáciles o difíciles siempre va a formar parte de nuestra vida, es una realidad que debemos afrontar con valor y objetivos claros.

Desde el momento en el que te despiertas, decides apagar el despertador e iniciar tu día, piensa qué vas a desayunar, qué ropa vas a llevar o qué camino vas a escoger para ir al trabajo.

Hay que tener en cuenta que cuando tomas una decisión estás influyendo en tu propio destino, significa que el rumbo que tome tu vida está en tus propias manos. La verdad es que tomar decisiones difíciles es un reto que hay que afrontar.

Estos son los cinco enemigos a la hora de tomar decisiones difíciles:

1. Procrastinación: Hay que actuar y no posponer todo.

2. Miedo a la incertidumbre: Es un elemento que hay que gestionar a la hora de tomar decisiones.

3. Falta de confianza: Esto pasa cuando no confiamos en nosotros mismos, eso no debe pasar.

4. Pensarlo demasiado: Si bien es cierto no se debe actuar con impulsividad, tampoco es recomendable pensarlo de más.

5. Limitar las posibilidades: Es muy común obcecarse en dos o tres posibilidades, cuando hay un mundo de opciones para elegir; hay que mejorar eso.