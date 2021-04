El "Marco de amor" del diseñador hondureño Guillermo Pharis

Luego de su exitosa presentación en Shanghai Fashion Week, Guillermo Pharis, joven diseñador originario de Tegucigalpa, comparte con La Prensa las fotos editoriales de su nueva colección Spring-Summer 2022.

Las mismas estuvieron a cago del fotógrafo Homer y la bella modelo protagonista se llama Maya, el maquillaje y peinado estuvo a cargo de TiffStudio. La colección está disponible en el sitio web de GIA Atelier New York.

"En los estilos encontramos siluetas en diversos cortes, desde slender hasta ballgown skirts, es inevitable destacar la influencia en mi proceso de diseño de finales del siglo 18, al cual trató de darle un twist moderno y contemporáne", nos detalla Pharis.

"Las telas que usé fue mikado, taffeta, tulle, crepé, Lace; aplicaciones en laser cut de organza, silk-blend Faille y organzas."

"En esta colección me preparo para celebrar la vida, hemos tenido un año difícil y las novias estan preparadas "to have fun" (para divertirse), queremos compartir con nuestras familias, nuestros amigos y lucir diseños colorful. Introduzco color a Whisper y cortes para celebrar y tener la boda de tus sueños. Frame of love representa celebración y amor para el 2022."

Guillermo Pharis nos brinda a continuación más detalles de sus comienzos, fuentes de inspiración y su "Marco de Amor" para el 2022.

¿Desde cuando comenzó a diseñar y quiénes son sus ejemplos ha seguir en esta competitiva industria?

La primera vez que recuerdo hice mi primer boceto, yo tenía 12 años y desde entonces seguí dibujando, mis primeros diseños siempre, siempre fueron vestidos de novia.

En base a su propuesta 2022, ¿cómo son las novias de Whisper Bridal?

Es una novia que está preparada para decir “Acepto” desde el corazón con todas las ganas de decirle al mundo lo feliz que siente de unir su vida al amor que siempre esperó. Es una novia que quiere celebrar ese amor y la vida, una novia preparada para bailar toda la noche en un vestido elegante, moderno y con toque de seducción.

Esta fue la segunda vez que presenta las colecciones de Whisper Bridal en China, ¿cómo describe esta experiencia y que resultados ha obtenido?

Durante la presentación tuve una gran aceptación por parte de los compradores quienes me repitieron que estaban muy alegres de ver un diseñador hombre y extranjero diseñando para el mercado asiático. Cada colección es un desafío pero durante esta pandemia ha sido más que un desafío, ha sido una oportunidad de reinvención artística, cultural y comercial, los últimos meses han sido difíciles para todos, estamos listos para salir de nuestras casas y disfrutar con nuestras familias y amigos.

¿Qué proyectos en desarrollo tiene para este 2021?

Este año abro una tienda de novias en Denver en el mes de Mayo y estaré expandiendo mi lista de tiendas que distribuyen Whisper Bridal.

¿Qué consejos le daría a los jovenes que anhelan ser diseñadores de moda?

Sigue tus sueños y esfuérzate, ser diseñador requiere de muchos esfuerzos que no todos están dispuestos a realizar, las pasarelas son solo parte del esfuerzo pero hay mucho más detrás de escena. Si no sabes como comenzar y no tienes apoyo financiero te aconsejo que ahorres un poquito, te compras una máquina de coser y busques en YouTube videos de como hacer ropa, la tecnología hoy en día te permitirá logran mucho más de lo que te imaginas. Con amor desde New York hasta Honduras.