10 señales de que tu mejor amiga te tiene envidia

La amistad significa lealtad, simpatía y confianza con alguien que no lleva su sangre, pero con quien se comparte apoyo y cariño mutuo. Cuando desarrolla un vínculo muy cercano con otra persona suele considerarla tu mejor amiga, ya que realizan actividades juntas, tienen gustos parecidos y se divierten mucho. Sin embargo, debes poner atención a algunas actitudes que te indican que esa amistad no es verdadera y que, lejos de alegrarse por tu bienestar, se muere de envidia y quiere minimizar tu éxito.



1. Compite contigo

La psicóloga Nora Rodríguez manifiesta que la competencia es sana hasta cierto punto, pero si hay frases como “a mí me queda mejor tu ropa”, “saqué mejor calificación que tú”, “el chico guapo me hizo caso a mí y no a ti”, etc. son claras señales de que su amiga ve la amistad como una competencia.

2. Divulga tus secretos

Una amiga envidiosa nunca podrá guardar un secreto suyo. Así que tenga mucho cuidado con la información que le brinda, pues podría clavarle el puñal por la espalda.



3. Se enfoca en tus defectos

“Estás muy gorda”, “Qué feo tienes el cabello”, “Qué chaparra eres”, son algunas de las frases que utilizan las mujeres para hacer sentir mal a otra por sus características físicas. Si su amiga le dice cosas parecidas, ¡ojo! es una señal de envidia.



4. No aplaude tus logros

¿Acaba de aprobar su tesis?, ¿consiguió el trabajo de sus sueños?, ¿se va de viaje al lugar que siempre ha querido?, ¿tiene carro nuevo? ¿Y a todo esto su amiga no le felicitó o no le acompañó a festejar con su familia?

Seguramente está muy ocupada con sus responsabilidades o, a lo mejor, le molesta verle triunfar y prefiere no estar presente.

5. Habla mal de otras chicas

Una pista para saber que su amiga no es sincera con usted es cuando habla mal de otras chicas a sus espaldas y frente a ellas actúa como si las amara, es decir, la hipocresía. Seguramente hace lo mismo con usted y no se da cuenta.



6. Quiere todo lo que tienes.

"¿Dónde lo compraste?”, “¿cuánto te costó?”, son preguntas que jamás dejará de hacerle una mujer que se muere por tener lo mismo que usted, afirma Rodríguez. “Evidentemente es una chica que no tiene su estilo propio y quiere imitarle todo el tiempo”, expresa.



7. Es grosera contigo

Si nota que su mejor amiga le habla feo, le insulta o vive ridiculizándote frente a los demás, sencillamente es porque quiere sentirse superior y hacerle sentir mal, incluso si le recalca cosas que ha hecho por usted o le chantajea, aléjese, es una amistad tóxica.



8. Te da malos consejos

Una buena amiga procura tu bienestar; si sabe que está equivocada se lo dice con respeto. En cambio, una amiga mal intencionada le aconsejará cosas que van en contra de sus principios o que sabe que se sentirá incómoda de hacer.



9. Le coquetea a tu pareja

Si sospechas que su amiga le lanza miradas coquetas o mensajes fuera de orden a tu chico, puede que esté en lo cierto, pero no sea impulsiva, actúe con naturalidad y exprese sus inquietudes con ambos.



10. Te oculta cosas

Si con frecuencia te enteras de cosas importantes por otra persona y no por ella, algo anda mal. Por ejemplo, “si se trata de algo que a ambas les conviene pero no le avisa, es porque no la considera tan especial como usted a ella y quiere sacar ventaja sobre usted”, señala Rodríguez.