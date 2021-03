Cómo ser mamá y a la vez maestra en 2021

Seguramente te sientes fatigada y el estrés es cada vez mayor, por el rol de madre y maestra que has tenido que desempeñar con tus hijos durante la pandemia, ya que estos no han podido continuar de manera presencial sus estudios.

Hoy nos comparten sus vivencias y consejos dos madres que día a día luchan y se enfrentan al mismo reto. Ambas coinciden que para desempeñar simultáneamente estos dos papeles se requiere preparación, organización y disciplina.

Zindy Cerrato, ingeniera civil y madre de un niño de 11 años y una de 2, se ha desempeñado como ingeniera civil hace ya varios años y, debido a la cuarentena, tuvo que dejar de asistir a sus proyectos de construcción de edificios y carreteras, para estar en casa, construyendo las enseñanzas académicas virtuales de sus hijos.

“Tienes que estar en constante aprendizaje, retroalimentación, meditación y actualización”.Por su parte, la docente Bety Betancourth, quien siempre ha impartido clases presenciales, está ahora desde su casa.

“No ha sido tarea fácil, debo estar pendiente de la entrega y revisión de tareas de mis alumnos y la supervisión en clases de mi hijo de 12 años y el pequeño de 4”.



Consejos. Aunque se hayan alterado tus horas de sueño, es un proceso que debes tomar con calma.

“Se duerme menos, porque debo estar 24/7 revisando tareas de todos los niños, incluyendo a mis hijos y aprovechar la tranquilidad de la noche para avanzar en los deberes del siguiente día”, cuenta Bety.

Para encontrar el equilibrio es fundamental, sin duda, saber organizarte y tener una verdadera disciplina.

“Equilibrio, esta es una palabra clave ¡y me encanta! Lograrlo no es algo imposible, solo requiere mucha organización y esfuerzo. Cuando juegas con balón adelantado es muy probable que ganes el partido, así que hay que sentarse y organizar todo, planear el día completo y tienes que tener un plan B, C, D, por si algo no sale como estaba previsto”, sugiere Cerrato.

“No es una tarea imposible, si realmente te enfocas en el bienestar de los tuyos, si pones como prioridad el organizarte”, expresa Betancourth.

Asegúrate de incluir en la agenda diaria de tus hijos los descansos de creatividad, el tiempo de juego no estructurado y el tiempo para hacer ejercicio. También puedes enseñarle a los niños cómo configurar su propio horario para construir independencia y responsabilidad.

Otro punto, ahora más que nunca, es imprescindible también construir y mantener una relación con los maestros de tus hijos. Úsalos como un recurso de apoyo o ayuda adicional. Sé lo más transparente posible con tus preocupaciones y frustraciones, pero sé amable.

Responsabilidad del niño. La responsabilidad es una de las mejores enseñanzas que puedes dejarle a tu hijo para que logre lo que quiere, ganar un partido de fútbol, ser doctor, aprender otro idioma, ser la mejor dibujante, tener su propio canal de Youtube.

Como padres, hay que preocuparse por responder a las indicaciones dadas por sus docentes y supervisar que los hijos cumplan con estos deberes.

Hay que preparar y respetar un horario, si no, se van por la distracción de la tecnología.

Deben aprender a aceptar su cuota de responsabilidad, saber el manejo del tiempo y las consecuencias de no aprovecharlo.

No pienses solo en que la vulnerabilidad de la mujer ha aumentado, porque se multiplicaron las tareas, el cansancio y el estrés, por ejercer el rol de madre y maestra; sino que debes enfocarte en que eres una mujer que lucha constantemente por mantener a flote el bienestar de tu hogar y tienes toda la capacidad de lograrlo.

Te será de mucha ayuda dedicarte tiempo para consentirte, no olvides que también es importante que tú, el pilar de tu casa, estés bien. Lo estás intentando, y eso importa.

No te hagas sentir mal. Dile a tus hijos y a ti misma lo poderosos que son y juntos terminarán con éxito el año escolar.



Buenos “tips”



-Hacer un horario y respetarlo

-Priorizar

-Aprender a decir “no” sin sentir culpa

-Organizarse

-Mucha paciencia, no todo se puede lograr al 100%.

-Apartar tiempo para ti misma, hacer actividades

que disfrutes sola

Frases:

“Nada saldrá bien si la organizadora pierde el suelo, es prioridad que la madre y maestra estén bien física, mental y espiritualmente”,Zindy Cerrato, Ingeniera civil y madre





“Para salir bien y fortalecidos de este cambio por covid-19, el alimento, científico tecnológico y corporal son claves”, Bety Betancourth, Docente y madre