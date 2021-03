¿Estás lista para vivir sola?

Independizarte de tus padres es un paso significativo en tu crecimiento personal y profesional, pero también es una decisión que no debes tomarte a la ligera, ya que implica mayor responsabilidad y madurez.

Debes considerar varios factores que influyen para que tu plan sea exitoso o no, es importante conocer tus capacidades, tus límites y tener objetivos bien marcados, así evitarás estrés y decepciones.

El experto en life coaching, Carlos Ponce, indica que la estabilidad financiera, el carácter personal, la disciplina, los valores y antivalores son los elementos más importantes que una mujer debe considerar al momento de apartarse de su familia para emprender un nuevo rumbo por sí misma. Si vivir sola es una idea que ronda tu cabeza, analiza si estás lista para el siguiente nivel:



¿Qué es lo primero que debo considerar antes de irme a vivir sola?

Ponce explica que la solvencia financiera debe ser el primer punto importante, pues debes ser consciente que no dependerás de alguien para obtener lo básico (servicios públicos, alimentos, vestuario, transporte, entretenimiento, etc.)

Sin embargo, esto no lo es todo, ya que, también debes darle importancia a factores complementarios como el carácter, el cual te brindará seguridad personal y disciplina para organizar tu tiempo, tu espacio y tu dinero. Es decir, debes tener orden en todos los aspectos.



¿Me iré porque lo necesito o solo porque quiero?

Es importante que sepas diferenciar entre si realmente necesitas irte a vivir sola, ya sea por motivos de trabajo, de estudio, problemas familiares, etc., o si solamente quieres irte por algún capricho momentáneo, por una discusión pasajera con tus padres o por influencias de alguien más.

Analiza muy bien las comodidades que tienes en tu actual vivienda y piensa si estarás igual o mejor si te atreves a vivir sola.



¿Qué papel juega mi estabilidad emocional?

Esta va muy ligada a tu formación personal y la manera en que has enfrentado las situaciones adversas a lo largo de tu vida, debes tener la confianza en ti misma para identificar tus debilidades y fortalezas, conocer qué cosas estarías dispuesta a hacer y qué no, saber qué te agrada y qué te molesta.



¿Soy autosuficiente en las labores domésticas?

Las tareas del hogar suelen ser agotadoras, no obstante, es imprescindible que sepas ejecutar las más básicas como cocinar, lavar tu ropa, asear el piso y lavar el baño, esto te facilitará mucho la vida, pues te sentirás más cómoda en un espacio limpio y ordenado. Asimismo, tendrás tus cosas bajo control y no te será difícil encontrarlas cuando las ocupes.



¿Cómo elijo el lugar adecuado?

En este sentido, el experto indica que el factor cultural tiene mucho que ver, pues no es lo mismo que te vayas a otra zona de la misma ciudad, a que te mudes a un lugar completamente distinto donde desconoces sus calles, costumbres, etc. y te toque iniciar desde cero.

Incluso, puedes llegar a sentirte insegura al estar lejos de tus conocidos, por eso procura buscar un lugar no tan retirado pero que te permita tener la privacidad y espacio que necesitas. Sin duda alguna, es una experiencia muy emocionante pero también muy arriesgada.



Experto

Carlos Ponce, coach personal y empresarial de Wolfen Coaching, sugiere que debes tener muy en cuenta tus valores (aquello que consideras importante, lo que aceptas y te aporta positividad) y tus antivalores (lo opuesto a valores, lo que no va con tu formación personal y no aceptarías bajo ningún riesgo), esto con el fin de auto ayudarte a ser firme en tus proyectos y ser una adulta responsable e independiente.



Toma el control de tu vida

Una vez que hayas alcanzado la estabilidad e independencia necesaria, asegúrate de comenzar a invertir en ti misma, en cosas productivas para tu presente y futuro, tales como hacer ejercicio, alimentarte de forma sana, invertir en un negocio u otro patrimonio que te sea favorable.