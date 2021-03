¿Nueva en el trabajo? Seis claves para alcanzar el éxito

Es normal que te sientas nerviosa o tímida cuando ingresas a un nuevo ambiente laboral y no conoces a ninguno de tus compañeros; sin embargo, esto no tiene por qué impedir que tu desempeño sea bueno. Solo debes ser paciente contigo misma, poner atención a los detalles y dar lo mejor de ti.

Verás que poco a poco entrarás en confianza, te sentirás a gusto con el puesto asignado y lograrás entablar relaciones adecuadas con quienes te rodean.

“Las empresas están interesadas en contratar gente decidida, con capacidad de resolver asuntos de urgencia y que tengan conocimientos en diversas áreas, dependiendo el rubro al que se dedican”, expresa Eliza Núñez, licenciada en Recursos Humanos, quien a continuación te da las pautas para que logres alcanzar tus objetivos en cualquiera que sea tu campo de desarrollo:



1. Sé proactiva: quedarte sentada esperando instrucciones es válido en las primeros días, mientras estás conociendo el funcionamiento de la empresa y te adaptas a las herramientas que te proporcionan. “Una vez que dominas esto, es necesario que des a conocer tus ideas, esto te ayudará a crecer en tu trabajo”, afirma Núñez.



2. Ten buena actitud: acepta todas las tareas que te propongan, si no sabes cómo ejecutarlas, igual di que sí y pide ayuda, eso demostrará tu actitud positiva y disposición de aprender cosas nuevas.



3. Buenos modales: nadie quiere estar cerca de una persona maleducada y problemática, mantén al día tus valores morales y éticos; asimismo, la experta recalca la importancia de ser pasiva, pero también poner un alto cuando alguien quiera propasarse.



4. Busca retroalimentación: nunca te quedes con la duda, si crees que estás fallando en algo, pregúntale a alguien con mayor experiencia; cada día se aprende algo nuevo y no debe darte vergüenza corregir algo que hayas hecho mal.



5. Rechaza las malas vibras: en la mayoría de los trabajos siempre encontrarás una persona tóxica, lo mejor que puedes hacer es alejarte de él o ella e ignorar los malos comentarios, tu madurez e inteligencia deben ser mayores a las de quien quiere perjudicarte, mantén tu carisma vigente de principio a fin.



6. Sé humilde y agradecida: si uno de tus objetivos es perseverar y llegar a ocupar un cargo alto, no te des por vencida, “trabaja con la frente en alto y jamás dejes de ser humilde, agradece lo bueno y lo malo y te convertirás en un imán para el éxito”, finaliza.



Conviértete en una líder



Algo que indica que estás creciendo en el ámbito laboral es cuando tu capacidad de liderazgo sale a flote. Esta cualidad no es atribuida solamente a quien ocupa el cargo más importante, sino a todo aquel que sabe manejar las adversidades, que ayuda a sus compañeros a desarrollar tareas y que promueve el trabajo en equipo de la manera más leal posible. Asimismo, atender las necesidades ajenas, dar consejos, aplaudir el éxito de otros, fomentar las buenas costumbres y brindar confianza son características que todo buen líder posee. Por otro lado, si lo haces solo por quedar bien o por satisfacer tus necesidades, te verás como una mujer avara y egoísta.