7 consejos para que luzcas más atractiva

Andar al último grito de la moda no es suficiente para mostrar estilo. La modelo Johana Mejía te da estos consejos para que luzcas más atractiva:



1. Exprésate de manera natural. Es excelente para liberar tu belleza y para sentirte invencible ante todos. La belleza, de hecho, tiene mucho que ver con la actitud que adoptas y las sensaciones que deseas comunicar, no solo se trata de tu apariencia física.



2. Identifica tus puntos fuertes, ya sea en tu cuerpo, en tu cara o en tu personalidad. Todas tenemos fortalezas que nos hacen maravillosas y únicas. ¡Debes saber identificarlas y explotarlas! Focalizar y resaltar tus atributos te hará sentirte más segura y atractiva.



3. Encuentra tu estilo. Aparte del aspecto físico, importa mucho para que te sientas guapa y segura de ti misma que encuentres un estilo propio y sepas comunicarlo con accesorios, ropa y con los complementos con lo que te puedas expresar.



4. Bebe dos litros de agua al día y busca mantener una dieta saludable. Si aún no lo haces, empieza ya, será un cambio sencillo y con un buen impacto. Todo cambio positivo mejorará tu bienestar personal.



5. Duerme 7 u 8 horas diarias.Es fundamental para tener energía durante el día, para lucir una piel luminosa y para estar en buena forma. Un rostro cansado y fatigado como resultado de la falta de sueño y del cansancio excesivo, te hará sentir débil y lucir mal.



6. Rutina de belleza. Con ayuda de un experto, inicia una rutina de cuidados para tu rostro. Un aspecto que no puedes ignorar es cuidar tu piel y adquirir hábitos diarios adecuados para ti y tu tipo de tez. Procura seguir bien la rutina que te propongas.



7. Usa ropa que te haga sentir cómoda. Llevar prendas que realcen tus curvas y te hagan sentir a gusto es una regla básica que debes aplicar en todo tiempo. ¿Cuántas veces no te has sentido incómoda con una pieza de ropa que hasta pareciera que no es tuya?

Vestir de forma discorde a tu personalidad te hará lucir insegura y, llevar ropa que no te acomoda, no te permite dar lo mejor de ti. Hasta podrías parecer disfrazada.