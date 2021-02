Ideas para hacer un Photoshoot en casa con tu celular  

El arte de la fotografía es un mundo completamente mágico para quienes disfrutan observar y compartir las maravillas de la vida a través de una cámara.



Para muchas personas, capturar momentos es más que un pasatiempo, se vuelve un estilo de vida y hasta una forma de generar ingresos.



Por otro lado, hay quienes no tienen muy desarrollado el ojo crítico para hacer fotografías de impacto, a veces porque creen que no tener el equipo profesional se vuelve un obstáculo y, en otras ocasiones, porque simplemente no hay un verdadero deleite por esta actividad.



Lo cierto es que no necesitas tener la cámara más cara del mundo ni la más nueva tecnología para lograr increíbles resultados en las fotos que tomes. Debes valerte de tu creatividad y perder el miedo a innovar, deja que tu imaginación fluya y verás cómo tendrás grandes frutos en esta rama de las artes.



Te damos algunas ideas y consejos para que logres sacar la mejor postal de ti misma, desde la comodidad de tu casa, con tu celular y utilizando elementos que tengas a la mano.



Sugerencias

El fotógrafo y diseñador gráfico James Vilus te brinda información básica que debes tomar en cuenta al momento de hacer una photoshoot en la que destaques la mejor versión de ti.



1. Configuración de la cámara de tu celular: Debes conocer las funciones que tu celular tiene, cuántos megapíxeles, etc.

La opción de HDR es muy útil en situaciones de contraluz. Sin embargo, Vilus recomienda tomar las fotos lo más natural posible, aunque “algunos teléfonos tienen el modo manual y puedes jugar con el ISO, balance de blancos, tiempo de exposición, pero puedes dejarlos en modo automático”, indica.



2. Fondos creativos: ¡Menos es más!, puedes utilizar un fondo plano a un solo color, por ejemplo, una pared, o bien, un fondo natural con grama o las plantas de tu jardín. “También crear tu propio fondo a base de cartulinas de colores, pero, ojo, sin saturar de objetos o colores para que no le quite protagonismo al modelo”, advierte Vilus.



3. Mejor horario: James sugiere tomar fotos en el amanecer y en el atardecer, ya que la luz del sol es más suave y favorece los tonos cálidos y las sombras.



4. Iluminación: Este es un punto muy importante, ya que puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo al momento de las fotografías, haz uso de la luz natural, acércate a una ventana, ilumina el rostro del modelo o la parte que deseas dar protagonismo. “Yo no recomiendo usar el flash del celular porque crea sombras duras en el rostro y le quita elegancia.

Tu principal fuente de luz siempre debe ser la natural y, si necesitas más iluminación, puedes apoyarte con la luz del cuarto, de una lámpara de mesa o bien una luz led que puedas comprar”, explica.



5. Importancia de los gestos: Estos dependen de lo que quieras comunicar. “Si queres transmitir felicidad o gozo, no dudes en mostrar tu hermosa sonrisa al mundo”, sugiere el fotógrafo. Si por el contrario quieres transmitir seriedad, misterio, sensualidad o cualquier otro sentimiento actúa como tal.

6. Poses: Puedes buscar ideas en Pinterest y recrear la pose en la que te sientas más cómoda, resalta tus virtudes y lo que más te gusta de ti, juega con tu cabello, tus extremidades y tus accesorios.



7. Edición fácil y rápida: James hace mención de algunas apps gratuitas y sencillas que mantienen la calidad de las fotos y están disponibles tanto para Android como iOS: Snapseed, Lightroom Mobile, Photoshop Express y VSCO Cam.



8. Filtros y retoques: Elige el filtro que más te guste, siempre que haga una mejoría a tu foto, pero que no pierda su naturalidad, pues el exceso de filtros resta glamur a las fotografías.





