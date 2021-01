Cómo identificar las oportunidades y tener éxito

La conquista histórica política de las mujeres hondureñas de 1955 es uno de sus mayores logros, pues exigieron y obtuvieron su derecho a votar.



Gracias a esa lucha de esas mujeres valientes, hoy por hoy puede gozarse en el ámbito femenino de muchos privilegios, privilegios que antes les habían sido injusta y terriblemente negados. Tal acto de constancia y valentía, tuvo resultados positivos.



Paradigmas, miedos y oportunidades. "A lo largo de los años, he aprendido que cuando uno tiene una mente decidida, esto disminuye el miedo. Saber lo que se debe hacer, sin duda mantiene el miedo lejos", Rosa Parks



Un paradigma es un modelo que debe seguirse tal cual, en determinadas situaciones. Estos se caracterizan por no poder o no saber juzgarlos.



Un ejemplo sería, si desde pequeño te enseñaron que el reloj solo sirve para dar la hora, no existe la posibilidad que tu reloj se podría convertir en una agenda.

"Hoy en día, hay reloj inteligente (smart watch) capaz de medir los pasos que hacemos a diario y otras actividades, porque hubo una persona que rompió el paradigma y convirtió el reloj en algo más útil que solo dar la hora", explica Claudia Zablah, escritora y Máster en PNL, creadora de la campaña Podemos estar bien, implementada en varias universidades.



"Todos tenemos paradigmas, es decir, ideas o creencias implantadas en la niñez sin cuestionar y verificar si son 100 por ciento ciertas. La única manera de salirse de la caja mental y romper los paradigmas es CUESTIONÁNDOLOS, preguntándote primeramente si esas ideas o creencias adquiridas son totalmente ciertas, si existe otra posibilidad y cómo transformarla".



Para Claudia, es interesante preguntar si el destino de las mujeres viene marcado desde la antigüedad, y cómo romper ese "destino".

Dice que desde su verdad, los destinos son transformables, tú decides cuál es tu destino, tu camino y tu propia libertad emocional. Las mujeres vienen desde tiempos antiguos, programadas y condicionadas para vivir al yugo de los demás, constantemente fueron criadas con la idea de buscar el amor en alguien más, de buscar aceptación social, y de encajar para ser valorada. "Nos enseñaron que éramos media mitad y que debíamos encontrar esa media naranja para estar completas".



"No nos enseñaron a amarnos a nosotras mismas primero, aceptando y amando nuestros defectos y virtudes. No nos hablaron del amor propio y la importancia de ser independiente emocionalmente para no depender de alguien o de algo. Somos seres humanos completos que estamos dotados de talentos y habilidades, tenemos la capacidad de vivir en plenitud cuando lo decidas, con o sin pareja".



"Las piedras en el camino las puedes utilizar para construir tu propio castillo o para construir tu muro mental (es una frase que lo pongo al final de mi segundo libro El Lenguaje de los Miedos). Las piedras en tu camino al igual que todas las emociones negativas, utilízalas a tu favor si haces una fusión de aprendizaje. Soy creyente de que todo lo que se nos presenta en la vida es una oportunidad de crecer y construir, todo tiene su propósito, no debemos de hacer un drama de algo que se nos presenta. Bien sabemos que las cosas que más valen la pena son talladas con paciencia y perseverancia, haz que ese camino sea divertido poniéndole a tu vida un poco de humor y no encerrarse en la idea del drama, ni decir palabras que te generen sufrimiento, ocupa tus palabras y tus pensamientos para edificarte y auto construirte", dice Zablah, que es también escritora y autora de las obras Revolución Mental y El Lenguaje de los Miedos.



Nuestra experta nos comparte tres puntos claves para identificar oportunidades. Primero tienes que conocer tu camino, para dónde vas y qué es lo que quieres, hay un dicho popular que dice: cualquier camino es bueno para el que no sabe hacia dónde va.

1. Saber claramente quién eres (identidad).

2. Identificar tu camino, (saber hacia dónde vas).

3. Identificar lo que quieres lograr para ti (planteamiento de objetivos).



Te dejo con estos cinco tips para que los lleves tallados en tu mente, desde hoy, si tú lo deseas, aduéñate de ellos.



1. Anota en todos lados; cuadernos de trabajo, pantalla de celular, espejo del baño, espejo de tu auto, en la refrigeradora de tu casa: SOY SUFICIENTE. Pronuncia soy suficiente todas las veces que deseas, así estarás entrenando tu mente para ser merecedora de todo lo bueno que la vida te pueda dar, llevando esta frase en tu mente no permitirás que nadie te lastime en ninguna forma ya sea psicológica o física.



2. Visualiza constantemente quién quieres ser, imagina y construye tu YO ideal, recuerda que estás aquí por un propósito de vida, encuentra el tuyo, encuentra tu pasión, no te desperdicies viviendo en dramas, no permitas nunca ser el basurero de nadie en prestarte a escuchar chismes, críticas, quejas, lamentos que te pongan nerviosa y te haga vivir una vida de zozobra emocional.



3. Estar altamente consciente de tu lenguaje interior, desde que te levantas hasta que te vayas a dormir, se consciente de cómo te platicas, qué te dices. Ten mucho cuidado con las palabras estás utilizando para dirigirte a ti misma, recuerda siempre esto: tus palabras tienen el poder de enfermarte o sanarte.



4. Rodéate de personas que te edifiquen, que te potencien, que te sumen, te saquen una sonrisa, aleja descaradamente de tu vida todo aquello que te haga sentir pequeña y no merecedora.



5. Donde quiera que vayas siempre elije: ser tu misma. Cuando eres tu misma pasan dos cosas, la primera: empiezan a desaparecer todos aquellos que no se alinean con tu personalidad y propósito de vida. La segunda: empiezan a aparecer todas esas personas mágicas que serán los acompañantes en tu nuevo camino.

"La magia sí existe, tú la posees y está ahí, latente, en espera para que decidas utilizarla, para construir la vida que siempre has imaginado. Conviértete en lo que ya estás destinada a ser. ¡Mujer, sé feliz y libre!", Claudia Zablah, Life Coach y escritora.



Lucha histórica de la mujer hondureña y su papel en la sociedad



Mary Shelley dijo: "no deseo que las mujeres tengan más poder sobre los hombres, sino, que tengan más poder sobre ellas mismas."



El sociólogo y catedrático universitario, Ernesto Hernández, explica que históricamente hablando la mujer ha sido relegada socialmente y ha sido tratada de una manera distinta y desigual en relación a los hombres. Ha tenido que conquistar paulatinamente sus derechos para ser tratada cada vez de una manera más digna y justa.



"Las mujeres tienen razones de sobra para luchar por la igualdad de género. Todas las luchas sociales tienen su razón de ser en problemas colectivos, no estar de acuerdo con alguna lucha social normalmente tiene que ver con no entender los problemas estructurales e históricos que existen en la realidad".



Respecto a que los hombres obtengan mejores puestos laborales, Ernesto expresa lo siguiente: creo que las mujeres paulatinamente se han abierto camino en los puestos de liderazgos, a pesar de las diversas dificultades que tienen que superar para llegar a los mismos.

La sociedad ha sido construída históricamente para asignar roles y expectativas. Las mujeres lentamente han logrado superar dificultades sociales que las ponían en situación de desventaja en relación al hombre. En la actualidad, pese a los logros, falta mucho por conquistar.



"Los hombres tenemos una deuda histórica con las mujeres, debemos de repensar nuestra manera de relacionarnos, debemos comenzar a cuestionar muchas cosas que están mal en nuestra sociedad".

Nuestro sociólogo afirma que el papel de la mujer en la sociedad es ¡fundamental! En las sociedades capitalistas como la nuestra, el trabajo doméstico y familiar, que es un trabajo no pagado e invisibilizado termina siendo la estructura que realmente sostiene la productividad laboral del hombre. Se necesita cuestionar los roles de género y comenzar a crear maneras de relacionarnos más justas y equitativas, que permitan el desarrollo integral de la mujer y del hombre.



"Las mujeres tienen que luchar contra una diversidad de problemas, la sociedad esta estructurada de una manera en la que a la mujer se le dificulta poder lograr todas sus metas. En el ámbito laboral y personal, las mujeres están luchando constantemente para generar espacios más justos para ellas".



Ambos expertos coinciden en que el éxito es versátil, es una construcción subjetiva que a su vez se construye desde su realidad objetiva. Para cada mujer, hay una idea distinta sobre ser exitosa. ¡Eso sí, todas tienen la capacidad de lograrlo!



"El éxito, según yo, es lo que te llene y te haga mejor ser humano, que te permita aportar valor a tu vida y a los demás, lo que te edifique y esto lo puedes conseguir de varias formas", añade Claudia.



Tenemos el vivo ejemplo de esta celebración, se hizo una tan excelente lucha, que el éxito fue contundente.



Mujer, se pueden lograr objetivos, no hay imposibles si te enfocas en tus metas. Sigue siendo valiente y luchadora. No olvides las palabras de Coco Chanel: cuántas preocupaciones desaparecen cuando se decide ser "alguien" en vez de "algo".

¡Felicidades en tu día!