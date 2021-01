Blogueras hondureñas exitosas: mujeres que trascienden

Existen todo tipo de blogs en Honduras, hay de política, moda y viajes, y en conmemoración al Día de la Mujer, 25 de enero, hoy en Amiga destacamos los blogs sobre lifestyle o estilo de vida liderados por mujeres.



Pertenecen a destacadas profesionales, madres y esposas hondureñas, donde no solo comparten momentos de su vida personal, todas tienen en común el deseo de servir, educar y empoderar a otros.



La mayoría de estos blogs tienen variadas categorías donde abordan temas de interés por medio de artículos, notas, videos o entrevistas.



Hacen también buen uso de las redes sociales para llevar sus opiniones y conocimientos. Con el paso del tiempo, varios de ellos, los nacidos en Facebook o Instagram, han trascendido a sitios webs y canales en Youtube y otras redes.



En ellos podemos encontrar contenido para todos los gustos y segmentos, información para cada miembro de la familia. Proponen soluciones a los conflictos o necesidades de la vida cotidiana, comparten a su vez vivencias por medio de testimonios, más temas sobre la crianza de los hijos y el cuidado del hogar. Asimismo, consejos para mejorar las finanzas, emprender, hasta como verse y sentirse bien con uno mismo.



Por si aún no las sigues, te invitamos a conocer los blogs de Mónica Tobón de Ponce, Ali Kafie, Claudia Hernández, Malucía y Nicole.



Cinco fabulosas mujeres que con su ejemplo, carisma y experiencia son capaces de transformar con un post el estilo de vida y pensamiento de muchas personas.

Malucía

Malucía

@maluciahn



“El Día de la mujer es una fecha muy especial porque es el aniversario de mi blog. Lo abrí un 25 de enero hace cuatro años, arranqué en Facebook. Ahora soy full Instagram, porque es más interactivo.”

“Es que toda la vida, no sé por que, la gente me cuenta las cosas, confían en mi, me preguntan cosas, tengo la capacidad para escuchar. Entonces, mi esposo me decía 'abrí un blog’, 'abrilo’ y lo abrí porque realmente me retó."

"Nunca voy a olvidar mi primer post, obtuvo mil likes. Así arranqué, después puse los testimonios, que a la gente le fascinan. Esa es mi esencia: el compartir testimonios de mujeres. Creo que fuí la primera en hacerlo, el compartir testimonios vulnerables de todo tipo”, nos cuenta María Lucía Ramírez, mejor conocida como Malucía, un disminutivo de su nombre, quien vive en Tegucigalpa.

Los cafecitos del mes, una de las secciones de su blog, desde su lanzamiento es muy popular. “Los cafecitos del mes han sido bien lindos también, ese lo arranqué en el 2019, fue un paso para conocer a las seguidoras. Es que me decían‚ la queremos conocer’.

Entonces pensé, voy a hacer un grupo pequeño para que nos reunamos una vez al mes, para que platiquemos; pero voy a invitar a una expositora para que sea más bonito. Así creció. Por la pandemia tuve que parar y hacerlo ahora por Zoom, pero lo estoy retomando ahorita.”

“Soy mamá y cuento las realidades de mi maternidad y siempre con mensajes cristianos. Si puedo ser luz, dar amor y compartir con las personas, es lo que este mundo necesita, compasión, empatía.”

Las secciones que componen su blog son los testimonios, el cafecito del mes, las recetas, los mensajes cristianos y, por supuesto, las actividades con los niños. Malucía también es conocida por su programa de televisión Secretos de Cocina.

Su pasión por cocinar, que surge desde niña, la ha llevado a desarrollar una carrera exitosa en este campo.

Aunque, ”estudié pedagogía, especialista en orientación familiar, pero no soy Chef. Soy chef de corazón porque tengo tres hijos que les encanta comer y a mi también. Trabajé ocho años dando clases a primer grado, jamás me imaginé trabajar en un programa de cocina. Para este 2021 mi plan, si Dios quiere, es sacar mi canal de Youtube.”

Nicole



Nicole

https://www.lipstickandbrunch.com/



“Lancé mi blog en 2012, cuando hacía preparativos para mi boda y quería compartir mi experiencia, pero se convirtió en un lifestyle blog para documentar mi nueva vida en Houston, Texas, y mi vida como fotógrafa y bloguera en esta nueva ciudad, donde pude fotografiar a las Kardashian, Sarah Jessica Parker y Tommy Hilfiger y conciertos como Maroon 5, Sheryl Crow y Pitbull.

Una vez que me convertí en mamá, el blog evolucionó y comenzó a incluir más a mi familia. Igual, cuando comencé a hacer ejercicio y comer balanceado entonces incluí recetas y las maneras en que me gusta ejercitarme.

El blog es una reflexión de mi estilo de vida. Sobre sus logros comenta: “Todos los proyectos que hago me traen mucha satisfacción porque trabajo mucho con marcas que uso y recomendaría a mis mejores amistades.

"El trabajar con una marca y ayudarles en su marketing con mi fotografía y mi creatividad es algo que siempre había soñado. Pero si tuviera que nombrar algunas marcas que me llenan de orgullo son Visit Houston, Sephora, Texas Department of Transportation, JDRF Houston, Ecehelon Fitness, One Brands y un sinfín de marcas más que creen en mi trabajo en las redes y en mi sitio www.LipstickandBrunch.com”.

Para finalizar nos cuenta que tiene grandes planes este 2021 con Lipstick and Brunch. “Acabo de grabar cinco episodios para mi podcast, @PodcastUnderTheInfluence, que no he publicado! Tuve un atraso, ya que también laboro para una compañía como gerente del área de bloguers, y eso ha tomado prioridad sobre el podcast. Espero poder volver a hacer segmentos de televisión, la pandemia le puso una pausa a esa parte de mi trabajo como bloguera”.

Ali Kafie





Ali Kafie

https://alikafie.com/blog/



Estudió una licenciatura en Finanzas, Mercadeo y Emprendedurismo de Babson College en Wellesley, Massachusetts, Estados Unidos. También tiene un Master Financial Coach o curso de entrenador financiero impartido por Dave Ramsey, que es un experto estadounidense especializado en finanzas personales. Es madre y esposa.

Profesionalmente se dedica a la asesoría financiera y también brinda conferencias y cursos de educación financiera. “En 2019 lancé mi proyecto de Ali Kafie. Su misión es transmitir conocimientos, cambiar la vida de los demás, humanizar las finanzas personales, educar financieramente a toda mi comunidad para que vivan una vida mejor y servir a los demás es mi motivación más grande de vida”.

En su blog podemos encontrar información útil sobre ahorro, saldar deudas, emprendimiento y más. Todos los martes comparte artículos llamados Martes de peso.

Ali se enorgullece de los Lives de historias de éxito que ha compartido en sus redes y el lanzamiento de su nuevo producto, Mi Diario Financiero.

“Esta pasión nació de las ganas de ayudar a proveer educación financiera tanto a niños como adultos, en un país donde este tipo de orientación no ha sido prioridad.

Siempre escuchaba las quejas de amigos, familiares y personas en general que tenían problemas financieros, entonces pensé que podría ayudar a orientar a los demás para que hicieran buen uso de su dinero. A través del tiempo he ido descubriendo los talentos que tengo, como hablar en público, educar, ser mentora”.

Sus metas para este año según nos cuenta son: “Seguir creciendo mi comunidad llegando a más personas, lanzar un nuevo libro y crear una plataforma nueva”.

Mónica Tobón de Ponce

Mónica Tobón de Ponce

https://monicatobon.com/



Tiene más de siete años de haber creado su blog. Este se divide en varias secciones: Vivir, Niños, Decoración, Recetas, Palabra de Dios, Moda y video blog.

Es hondureña, de padres colombianos. Se graduó en Diseño de Modas en la ciudad de Cali, Colombia. Es madre de tres hijos, esposa y emprendedora. Trabaja desde casa en mercadeo digital. “Tengo una gran inclinación por escribir y compartir las cosas interesantes que la vida me va enseñando”. De allí proviene su inquietud de crear un espacio digital especial para compartir sus experiencias con otras mujeres, esposas y madres.

“Cuando recién decidí redirigir mi blog hacia mamás fue con la necesidad de poder informar correctamente y aclarar muchos mitos que han estado por años y que podían ser perjudiciales para los bebés”.

“No me consideraba experta, pero me fascinaba buscar en internet todas las dudas que tenía. Actualmente sigo haciendo eso mientras interactúo con la gente”. Sus videos e historias preparando recetas de cocina, compartiendo consejos y juegos con sus hijos han posicionado su blog entre los favoritos entre su audiencia sampedrana.

“Para mí es muy importante mostrarme real para que las personas vean que una mamá puede muchas veces no estar arreglada, que puede enojarse y perder el control, que nos podemos equivocar, y eso no nos hace ser malas mujeres o malas mamás. Otra cosa que realmente disfruto es poder hablar de un Dios como el mío, sin necesidad de decir mucho… espero que con mis actos y como ha trabajado él en mi vida muchas personas puedan conocerle”.

Desde que comenzó la pandemia, Mónica no solo se ha mantenido activa en sus redes sociales para apoyar las actividades solidarias a favor de la comunidad, también ha brindado su espacio para apoyar a los emprendedores, siendo un importante medio de proyección para ellos.





Claudia Hernández





Claudia Hernández

@lamujerreal



Este blog fue creado hace cinco años por la comunicadora y productora de televisión Claudia Hernández.

Las redes sociales como Instagram y Facebook y plataformas populares como Zoom han sido valiosos medios para divulgar e impulsar sus iniciativas para brindarle contenido de valor a sus seguidores, muy en especial durante los meses críticos de la pandemia.

Tal como lo describe en su Instagram, La Mujer Real es un espacio para mujeres reales y emprendedoras, que luchan y logran lo que sueñan alrededor del mundo.

Los últimos meses, por la coyuntura del covid-19, Claudia Hernández se destacó por realizar transmisiones en vivo con invitados especiales para abordar temas de actualidad, como finanzas para microempresas, escuela en casa, matrimonios en cuarentena, entre otros.

Cuatro categorías componen su sitio web www.lamujerreal.com: Mujer, DIY, Solo para mamás y Club de los gorditos.