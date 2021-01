10 hábitos que debes cambiar antes de cumplir los 30

La mayoría gasta sus veintitantos adoptando hábitos y conductas que lastiman su organismo y salud, duermen hasta las tres de la tarde los sábados y se gastan todo su dinero en las rebajas de enero.

Pero en los 30 la cosa es diferente, ya no puedes darte tantos lujos y, si en realidad buscas el éxito profesional y personal, es el momento para hacer ciertos cambios, el portal digital emedemujer, resume los diez mas importantes:



1. Deja de fumar: si has estado fumando es importante que lo dejes lo antes posible. Mientras que ya no puedes eliminar el daño que has hecho, hay investigaciones que mantienen que si lo dejas antes de los 40 tienes un 90% menor en mortalidad que los que continúan.



2. Rutina de sueño: entendemos la tentación de despertar tarde los fines de semana, pero esto podría poner en riesgo tu reloj corporal. Mejor evita estos problemas y despiértate (y vete a dormir) todos los días a la misma hora.



3. Ejercítate: intenta moverte lo más que puedas, no importa si es caminando, corriendo o yendo en bicicleta, el punto es hacer un poco de ejercicio.

Después de los 30 años empezarás a perder masa muscular, por lo que será aún más importante ejercitarse. Si ya lo has hecho un hábito, te será más fácil mantenerte saludable.



4. Ten un diario: en algún momento, esas páginas te ayudarán a recordar una parte de ti misma y la forma en que pensabas antes. Y aunque prefieras quedarte con esos recuerdos para ti misma, ponerlos en escrito te ayudará a lidiar con situaciones estresantes o tristes.



5. Ahorra: crear el hábito de ahorrar te ayudará en un futuro a conseguir todo lo que quieras. Aunque no lo creas, el dinero que tienes ahora es importante, pero si lo guardas, más adelante podría salvarte la vida.



6. Busca tus metas: no retrases las metas que te pusiste en la adolescencia o a tus veintitantos. ¿Quieres irte a vivir a otro país?, ¿planeas tener una familia?, ¿tu sueño en la vida es escribir un libro?, pues ¿qué estás esperando? La vida se va muy rápido, empieza lo antes posible.



7. Sé feliz con lo que tienes: si eres feliz con lo que tienes, vivirás una vida más satisfecha. Y todo empieza y termina con una cosa: agradecimiento. En lugar de quejarte de lo que no tienes aprecia lo que sí está en tu vida.



8. Deja de compararte: si eres incapaz de dejar de compararte con la vecina, tus amigos o tus hermanos, nunca estarás en paz contigo misma.



9. Perdónate: perdona tus errores, todos los hemos cometido. En lugar de recordar a cada momento el pasado, aprende a dejarlo ir. Si no es así, ¿cómo podrás dar un paso hacia el futuro?



10. Deja de satisfacer a los demás: no estamos aquí para vivir la vida de los otros, estamos aquí para vivir la nuestra. No estás obligada a hacer las cosas solo porque los demás lo digan. Piensa por ti misma y deja de intentar satisfacer a quienes tal vez nunca podrás satisfacer por completo.