Formas de alentar a los amigos después de eta

San Pedro Sula. Decirle “todo va a estar bien” a alguien que lo ha perdido todo por culpa de la tormenta tropical Eta resulta tan insuficiente como vacío.

El todo para ellos es haber pedido el menaje primordial de su casa e incluso su automóvil. Otros perdieron el único techo que los albergaba. Y también está el otro tipo de damnificado a causa de Eta, el que perdió no solo lo material, sino también lo que no tiene precio: un hijo, sus padres o abuelos.

No, no existen palabras que den consuelo a nadie en dichas circunstancias; pero a muchos nos ha tocado decir con el corazón lleno de buenas intenciones a un familiar, amigo o compañero de trabajo: “todo va a estar bien”.

Simplemente, no estamos preparados para dar ánimos ante el dolor ajeno y encontrar las palabras adecuadas para consolar y expresar a la vez nuestra pena por su pérdida.

Las secuelas de Eta en las vidas de tantas personas van a dejar profundas heridas, por eso es muy importante que el círculo de personas que está cerca de ellos sepan brindarle más allá de un donativo monetario o en víveres el apoyo afectivo y emocional, que, sin duda, necesitarán a partir de ahora.

“Estamos viendo que los seres humanos por naturaleza somos buenos, solidarios. La gracia de Dios está en nosotros”, afirma Claudia Zablah, life coach certificada.

“La mejor forma de alentar a las personas es ayudarles a ver esta situación como una nueva oportunidad de vida, un nuevo renacer, un nuevo construir”.

El “todo va a estar bien” es una frase muy vacía. No reconforta, qué fácil decirlo para quien está en su casa y no le pasó nada, pero para el que está afuera viendo a sus hijos durmiendo en el piso no lo es”, opina Zablah.

Una persona afectada por Eta lo primero que piensa es: “¿cómo saldré de esto? Lo ideal es decir: “esta es la hora de levantarte y no estás solo. Estoy contigo”.

El no sentirse solo ante la adversidad es fundamental en el ser humano, da esperanza.

Si bien lo ocurrido ha sido una gran sacudida para el país, nos ha ayudado a despertar muchas cosas en la comunidad, como ser la empatía y la solidaridad. Ahora toca trabajar en la resiliencia.

“Por naturaleza, nosotros estamos diseñados para superar obstáculos. Ya lo traemos en nuestro sistema, el buscar una manera. Si lo analizas, siempre que a nosotros nos pasa algo malo o sales de tu zona de confort obtienes el doble de lo que tenías”.

Debemos ahora transmitir pensamientos de esperanza y positivismo. Hacer valer que a pesar de las pérdidas materiales quien sobrevivió rescató lo más valioso, su vida y la de su familia.

Sugerir la búsqueda de ayuda terapéutica necesaria



Para recomendar

- En nuestra comunidad existen fundaciones e instituciones que brindan ayuda sicológica, las cuales podemos recomendar a los amigos o familiares que lo requieran:



- Melanie Giseel Foundation: organización sin fines de lucro que brinda acompañamiento a personas en el proceso de duelo. Teléfono 99788957.



- Teléfono de la Esperanza: Da orientación telefónica y atención sicológica anónima, gratuita y especializada. Marca gratis al #150. Teléfono de oficina 9494-1314.



- El Barracón Digital es un hacklab tecno-cultural organizado de forma artesanal y conformado por asamblea.

Se realizan actividades tecnológicas, culturales. Están ubicados en El Progreso Yoro. Brindan apoyo psicosocial por la tormenta tropical Eta y víctimas de violencia en un albergue. Contactos 8828-0674, 9718-4745, 3390-3626

Ayudarle a encontrar maneras de ayudar a otros.





Acciones a sugerir



- Evitar el consumo de alcohol como medio para canalizar sus problemas o emociones.



-Mantener contacto con tus seres queridos y personas de confianza.



-Intentar regresar a las actividades rutinarias lo antes posible.



-Tratar de descansar y dormir lo suficiente.



- Encontrar maneras de ayudar a otros, por ejemplo: acompañar una persona que se encuentre sola, llevarle comida o recoger escombros.