Darien Cruz Díaz, el estilista cubano que comparte su éxito

Díaz empezó a trabajar en su marca personal en 2018 y hoy en día cuenta con un exitoso salón de belleza en Miami al cual acuden incluso personalidades que se han sentido atraídas por el talento del cubanoamericano. Gracias a su creatividad y estilo innovador, el profesional ha trabajado con actores y actrices, influencers, productores musicales, modelos, bailarines, etc.

En su opinión, todas las personas tienen criterios diferentes, formas y creatividad que no son tan similares, por lo que todo peluquero “debe tener paciencia, tiempo y equilibrio en su trabajo para que la buena vibra fluya.

”La comunicación también es un aspecto vital cuando clientas han acudido a Díaz para que arregle un mal trabajo que les han hecho otras personas. “A mí han acudido clientas en busca de ayuda por el mal trabajo que le han hecho en su cabello y la prioridad número uno es hacerla sentir bien y hacerle saber que la solución está en mis manos.

”El estilista cubanoamericano comenta que se siente orgulloso de cada trabajo que ha hecho porque considera que cada uno como una nueva creación. Para hacer un nuevo look se inspira en la temporada, simetría y óvalo facial del cliente. Asimismo, las características generales de la persona –cuello, hombros, estatura, etc.– para que el cambio de look no sea un impedimento para su día a día.