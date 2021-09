10 puntos para ser un buen roomie

1. Para lograr una sana convivencia, lo más importante es tener una buena comunicación. No supongas lo que las otras personas quieren y pregunta si tienes dudas respecto a las reglas del hogar.



2. No hagas actividades que molesten a los demás; por ejemplo, poner música alta a deshoras o usar electrodomésticos ruidosos cuando el resto descansa.



3. Siempre se deben hacer acuerdos donde todos ganen. También, es importante señalar qué cosas no se van a tolerar, como pudiera ser agarrar la ropa o la comida del otro.



4. Un lugar limpio y ordenado evitará disgustos innecesarios. Lo mejor es dividir las tareas, desde lavar los trastes que se utilizaron, hasta barrer y sacar la basura.



5. Paga la renta en la fecha que hayas acordado al igual que los otros servicios que te correspondan, como pudieran ser la luz, el gas, el agua, el internet o la limpieza, si es que alguien les ayuda.



6. Valora y procura a las personas con las que compartes techo y ves a diario. Sé amable con ellas, salúdalas, pregúntales cómo están y, ante todo, respétalas.



7. Toma en cuenta que cada uno tiene su estilo y forma de ser. Habrá ocasiones en las que quieran convivir y ver, quizás, una película juntos, y otras en las que deseen estar por su cuenta.



8. Tampoco se vale que te adueñes del departamento o casa. Recuerda que todos tienen los mismos derechos sobre las áreas comunes y, de ser necesario, establezcan horarios de uso.



9. Si ocupas algún objeto de uso comunal, como pudiera ser el teléfono, regrésalo invariablemente a su lugar, para que la siguiente persona que lo necesite pueda encontrarlo.



10. Es recomendable que informes a tus compañeros a dónde vas si sales. También, que estén a la mano los números de contacto de familiares o amigos de todos para cualquier situación de emergencia.





Fuentes: Michelle Salinas Flores, especialista en psicoterapia y disciplina positiva, y Roomgo.