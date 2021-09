10 puntos sobre las tarjetas de crédito 

Comienza tu historial crediticio con el pie derecho: planea tus compras, ten presente la fecha de corte, revisa las comisiones y no comprometas tu capacidad de pago.



1. Las instituciones financieras emiten las tarjetas de crédito a quienes las solicitan, tras un análisis que determina si procede o no la petición y bajo qué línea de crédito. Por su uso, los bancos cobran anualidades y comisiones, entre otros cargos.



2. No se trata de un dinero adicional a los ingresos. Antes de comenzar a gastar, se recomienda definir un presupuesto que considere el monto total que se puede cubrir cada mes.



3. Las cuentas tienen fechas clave. El día de corte es cuando el banco cierra la cuenta con todos los gastos de los últimos 30 días, mismos que los clientes totaleros liquidan a más tardar en la fecha límite de pago para no generar intereses.



4. Los meses sin intereses sirven para adquirir en plazos determinados un producto o servicio sin tener que pagar más por el financiamiento. En tanto, las cuotas fijas sí incluyen intereses. Aunque resulta cómodo dividir una compra, la suma de pequeñas parcialidades puede convertirse en un gran monto.



5. Cubrir el pago mínimo generará un cargo adicional conforme a las tasas pactadas en el contrato, lo que incrementará la deuda y el tiempo para saldarla. Se recomienda pagar de esta manera solamente ante una emergencia.



6. Por ejemplo, si el límite de crédito son 20 mil lempiras y la deuda total es de 12 mil, con una tasa de interés anual del 42 por ciento, el pago mínimo aproximado será de 667 pesos y se necesitarán 98 meses para liquidarla. Al finalizar, se habrán pagado poco más de 36 mil lempiras.



7. Manejarlas indebidamente no solamente puede ocasionar graves problemas financieros, sino también un mal historial crediticio. Si existen retrasos en el pago o no se cubre el total del adeudo, cualquier institución a la que se le pida un crédito lo negará.



8. Contar con una calificación positiva en su comportamiento de pagos ayudará a obtener cualquier otro producto financiero, como un crédito automotriz.



9. Para evitar caer en fraudes, al pagar nunca se debe perder de vista el plástico y hay que proteger el NIP. Si la compra es en línea, la transacción tiene que realizarse a través de una página segura (que empiece con https://). Revisar el estado de cuenta ayuda a verificar que no haya cargos o movimientos inusuales.



10. Mucho ojo con las llamadas de supuestos ejecutivos. Es mejor desconfiar, colgar y comunicarse directamente al banco. Tampoco se recomienda abrir correos que inviten a dar clic con urgencia en links dudosos ni mucho menos dar información personal o de la cuenta a terceros. Ante cualquier sospecha de estafa, lo mejor es cambiar el plástico y las contraseñas.