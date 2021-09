Tips para combinar un pantalón blanco

Los pantalones blancos pueden ser abrumadores. Parecen una buena idea en el momento de la compra, pero cuando llega el momento de vestirse, no estás tan segura de poder usarlos.



“¿Cómo me pongo estos?”, te preguntas a ti misma. Ya sea que a donde vayas sea relajado, limpio o formal, aquí hay algunas formas de incorporar pantalones blancos a tu guardarropa.



Mantenlo simple: Puedes combinarlo con una camiseta lisa y botines. Si te sientes un poco más aventurera, agrega algunos accesorios, ya sea un reloj o un collar de cadena llamativo.



Confía en la mezclilla:Podría ser una camisa de mezclilla de estilo occidental o un abrigo de mezclilla. La combinación del denim y blanco funciona bien en prácticamente cualquier situación.



Agrega un poco de color: Agrega un poco de energía con una combinación de colores, patrones, estampados y no tengaa miedo de inclinarste por los colores más brillantes.



Un buen jerséi: Cualquier prenda de tejido de punto, sin importar el color, luce genial con unos pantalones blancos. Puedes llevarla con un saco o blazer.





layering. Vestir en capas es genial para los looks de trabajo, incluye chaquetas con o sin mangas y centros de puntos.. fotos agencias