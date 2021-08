Prendas de vestir que deberías renovar cada año

A veces nos matamos pensando en cómo hacer que nuestro outfit luzca más chic. No es la gran ciencia que tus looks se vean impecables.

Hay un truco que consiste en cambiar una vez al año ciertas prendas. Esas que se desgastan más rápido y que después de un año se ve fatal o viejo.

Tu vestido favorito. Es obvio que si un vestido favorece tu cuerpo, te hace lucir más atractiva y es de tu color y gusto ¡No lo vas a soltar! Es por eso que al cabo de un año estará desgastado por el uso y las lavadas. Así que cada año busca un nuevo vestido consentido.

Una bonita camiseta. Generalmente estas prendas no lucen mal conforme pasa el tiempo, porque no importa si se aflojan por la lavadora. El problema es cuando van perdiendo su color o hasta se agujeran.



Una prenda colorida. Por muy especial que sea el jabón con el que lavas, la pigmentación no es permanente. Si tienes una prenda con tu calor favorito (por ejemplo naranja); intenta que cada año sea otra. Así no parecerá que llevas un tono durazno.



Un conjunto blanco. El blanco se percude y los jabones especiales desgastan la tela. Una vez al año compra una blusa, top o camisa blanca. Junto a un short, falda o pantalón blanco. Para usarlas en conjunto o separadas.



Pantalones originales. La verdad es que actualizarás muchos de tus outfits si cambias de pantalón cada año. Revisa los estilos en tendencia en corte y estampado.







pie de foto

sacos. Puede ser una chamarra jean o un colorido blazer.