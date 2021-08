Errores al delinear y pintar los labios  

La mayoría de mujeres están acostumbradas a llevar maquillaje en su rostro para resaltar su belleza; sin embargo, no todas suelen maquillarse de la forma correcta, uno de los errores más comunes es el uso incorrecto del labial.

Te detallamos algunos errores al momento de aplicar el labial para que no lo sigas cometiendo.

1. Debes delinear el borde de tus labios y luego rellenarlo, de lo contrario tus labios tomarán una forma distinta. Nunca debes usar un tono del delineador diferente al color del labial.

2. Un color de labial que no te favorezca. Si tus labios son gruesos debes usar tonos oscuros para que parezcan delgados. En el caso de los labios delgados lo recomendable es usar tonos claros para que se vean con más volumen, nunca uses tonos que no te van.

3. Debes usar Primer labial, pues tus labios lo necesitan para verse mejor y suavizan las líneas que los marcan. Nunca te apliques labial sin antes haberte puesto Primer en tus labios.

4. No te pongas demasiadas capas de labial, ya que da un mal aspecto a tus labios, lo recomendable es solo una capa.

5. Debes sellar tu labial con polvo traslúcido o apretar con un pedazo de papel, de lo contrario no tendrá duración. Aunque parece sencillo aplicar el labial, si no se tiene cuidado podemos dañar el acabado final.



Tip

Si quieres un acabado perfecto y más duradero utiliza un perfilador, que evitará que el labial se te corra.

Si quieres que tus labios mantengan el color todo el día, el único remedio es que lleves tu lipstick para que puedas retocar en cierto tiempo o después de comer.

Cuando termines de pintarlos retira el excedente con un pañuelo para que no se manchen los dientes.