Peinados de novia, sencillos y naturales

La pandemia ha propiciado innumerables cambios en nuestro estilo de vida. Después de la montaña rusa que fue 2020, no debería sorprender que las mayores tendencias de cabello y maquillaje para novias este 2021 tiendan hacia lo más simple y menos pomposo.



Así lo corrobora Debbie Álvarez, estilista profesional. “La pandemia ha influenciado bastante porque las chicas eligen lugares abiertos o lugares donde se puedan recibir menos personas. Los vestidos son más sencillos y, por ende, se están usando más peinados con ondas o moños sueltos o semiagarrados, como la novia se sienta más cómoda”.



Sobre los estilos en tendencia esta temporada, destaca que “los looks que más se están utilizando son las coronas con flores, velos sencillos o velos escondidos. No se están utilizando demasiadas cosas pomposas o con demasiado brillo, ya que tienden a verse demasiado cargados y lo que se está buscando ahorita son looks supernaturales, muy sencillos”.



La principal causa de esto se debe a que las ceremonias nupciales se desarrollan ahora en tarde-noche, no solo de noche, como antes de la pandemia.



“Ahora, las bodas son a las cuatro de la tarde, entonces se buscan cosas que sean más frescas, más naturales y menos cargadas”, explica la experta de Debbie Salón.



“Para las invitadas, he estado sugiriendo los peinados semiagarrados con trenza o sencillamente solo con ondas, con maquillajes supertranquilos porque las bodas se están realizando muy temprano, ya no son de noche, son tarde-noche”.





Maquillaje. Para que el maquillaje de la novia haga juego con el lugar y el peinado, Álvarez también sugiere los tonos más naturales.



“En este caso ya se quedó en el olvido lo que son las sombras oscuras en el maquillaje; las sombras negras, grises, ya se olvidaron, ahora son los tonos tierra, dorados, pigmentos donde la piel se vea más fresca”. Por ejemplo, tonos rosaditos en las mejillas, los labios con sus colores naturales, mucha pestaña para que la mirada esté más abierta. “La verdad es que ya se están usando cosas más sencillas porque los vestidos son menos cargados. Son de encaje menos ostentoso de los que se utilizaban antes”.



Recomendaciones. Si estás próxima a casarte, toma muy en cuenta, como ya lo mencionamos, el lugar de la ceremonia y del festejo, sobre todo tu personalidad.



Actualmente, las bodas se están haciendo, influenciadas por la pandemia, en tres lugares: jardines, en la playa o en salones bien pequeños al aire libre.



“¿Qué le sugiero a las novias antes de elegir un peinado o un maquillaje? Siempre se le deben hacer estas preguntas: ¿cómo se siente más cómoda? Con el cabello amarrado, con el cabello suelto. ¿Cómo suele utilizarlo, cuál es su estilo? Estudiamos lo que la novia utiliza más, el cabello en cola, suelto en ondas, y conforme a la personalidad de la clienta se le va diciendo cuál es el peinado que se le puede realizar”, asegura Álvarez.





Internacional. Por su parte, la estilista Laura Arista agrega que las principales tendencias que se imponen dentro del estilismo natural van desde las creaciones que evocan a las princesas de los cuentos de hadas hasta los sofisticados y elegantes looks de los años 30 y 60.



Las principales pasarelas nupciales del mundo sugieren esta alternativa. Se destaca el chongo limpio y recogido hacia atrás, con volumen ligero en la zona de la coronilla. La clave es llevar un accesorio de grandes dimensiones, que se debe colocar del lado izquierdo de la cabeza. Y para que la novia esté a la vanguardia puede usar unas coronas o tocados con flores naturales o artificiales, plumas.