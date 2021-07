Abdomen plano: rutina de ejercicios para lograrlo

La grasa abdominal es una de las batallas más frecuentes y duras entre las mujeres, ya que el vientre es el área más difícil de reducir, debido a que es una de las partes del cuerpo donde más se aloja el tejido adiposo.

En el cuerpo se encuentran varios tipos de grasa, el abdomen se caracteriza por acumular grasa dura o visceral, la cual se encuentra alrededor de los órganos internos y juega un papel importante para el funcionamiento del organismo.



No obstante, la acumulación excesiva de este tipo de grasa representa un peligro para la persona que la tiene, ya que corre el riesgo de desarrollar alguna enfermedad degenerativa que la puede llevar a problemas graves de salud, como enfermedades cardiovasculares, hipertensión o diabetes tipo II.



Para reducir grasa abdominal es fundamental una rutina de ejercicios acompañada por una alimentación adecuada.

Josué Doblado, experto en educación física, asegura que “por muchas abdominales que una persona realice no quemará la grasa localizada en el abdomen -claro que los abdominales sirven para quemar calorías, definir y tonificar-, pero para eliminar la grasa en esa zona el ejercicio debe ir acompañado principalmente de una dieta correcta y otros métodos de entrenamiento”.



Además de una rutina de ejercicios, puede incluir aeróbicos, que fortalecen los músculos de la zona de la barriga; asimismo, beneficia quemando la grasa abdominal. Al realizar aeróbicos, el cuerpo consume mucha energía, por tanto le ayudará a reducir la grasa no deseada.



Recomendación. Evite las comidas chatarra y el consumo excesivo de sal y azúcar, beba suficiente agua al día, coma frutas ricas en fibra, evite el consumo de bebidas alcohólicas y bebidas gaseosas y tome mucha avena, esto le ayudará a reducir el abdomen.

Toques al talón. Postura boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en la esterilla. Los brazos extendidos buscando tocar el talón. Flexión de piernas. El ejercicio consiste en subir el tronco, utilizando los abdominales, unos 15-20 cm hacia el techo y con las manos apoyadas en la cabeza. Crunch. Ejercicio recto abdominal tendido boca arriba, ayuda a fortalecer los músculos involucrados a estabilizar la cintura. Abdominales en V. Es un tipo de abdominal inferior eficaz para conseguir mejorar la fuerza en el vientre. No es un ejercicio dirigido a principiantes. Puente. Plancha invertida, en este ejercicio se trabajan los glúteos, los músculos bajos de la espalda y los abdominales de una forma sencilla.

Plancha. Es un ejercicio completo, pues mantiene todo nuestro cuerpo en tensión, con una contracción isométrica que fortalece los músculos.

Giros rusos. Ejercicios diseñados para fortalecer los músculos de la zona media del cuerpo, especialmente los abdominales y el core.