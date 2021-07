Blanco y Negro: llévalos esta temporada

El verano siempre se asocia con colores vibrantes y cálidos, como el amarillo, rojo naranja, etc, pero este año dos tonos de siempre, muy acertados para cualquier ocasión, el blanco y el negro, se apoderan de la moda, intercalándose como en un juego perfecto.



Faldas, pantalones, vestidos, blusas o chaquetas en un equilibro de color, o con detalles delicados y sutiles, marcan la diferencia abriendo una ventana al frescor y la elegancia en prendas para el día a día.



Lucir de blanco y negro total es una opción, pero lo cierto es que la combinación de ambos con lunares, rayas o dibujos geométricos puede convertirse en la estrella del street style.



Chanel, Louis Vuitton, Ralph Lauren, Devota&Lomba o Pertegaz apuestan en sus diseños de este verano por intercalar en las prendas esta dupla de color.



Ni siquiera los siempre coloristas Dolce&Gabbana se rinden a esta propuesta con algunas piezas en patchwork en blanco y negro que trasladan, como en el tablero de un juego, a chaquetas femeninas de corte masculino, que combinan con atrevidas minifaldas.



La colección crucero de Chanel vibra con esa simbiosis a partir del imaginario de su directora creativa, Virginie Viard, que se ha inspirado en Jean Cocteau y en su película “El testamento de Orfeo” para dibujar una colección “muy limpia, con dos tonos muy distintos: un blanco brillante y un negro profundo”, explicó la diseñadora.



A partir de ahí, nace un camisero largo y capas negras de macramé, entre una chaqueta de tweed blanca bordada con amuletos de la suerte y un vestido negro de terciopelo y cuero. Incluso los “looks” más informales con flecos, cuero, abalorios y lentejuelas mantienen su toque de modernidad con dos tonos planos.



Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, conserva la tradición y el gusto de la firma, y no faltan los lunares en blanco y negro en la colección primavera verano 2021.



Aquí le contamos cómo lucir sus atuendos con este dúo de colores infalibles y hermosos.



Atrevido

El estampado a cuadros es tendencia. Si no se quiere arriesgar mucho, puede combinarlo con una falda midi y tenis blancos para un look casual. No olvide los accesorios para complementar su outfit.



Urbano

Este vestido con rayas gruesas es perfecto para una cita semiformal.

Luce muy bien con unas botas súper altas, botines o unos hermosos tacones negros.



Polka dots

El diseño de lunares es un estampado clásico que regresa. Use sandalias altas para un atuendo formal o zapatillas deportivas para un look casual.



Mallas

Una blusa blanca con estampado floral y veraniego luce hermosa con unos leggins negros. En cuanto al calzado, zapatos cerrados de tacón o botines, son ideales.



Vestido largo

Las rayas tipo marinero son una opción súper prendida para el verano. Son ideales para la playa y puede llevarlo con tennis blancos o sandalias tipo gladiador.



En corto

Para una reunión a media tarde o para un evento semiformal, un vestido corto es el indicado. Con unas sandalias muy altas, infaltables en su armario, no podrá fallar.