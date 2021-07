Maquillaje perfecto para piel morena  

La morena es un tipo de piel que siempre luce luminosa y radiante. Algunos de los beneficios de tener tez oscura es que no necesita exponerse al sol para verse bronceada, el envejecimiento es lento, presenta menos manchas y es menos propensa a la celulitis.



Si usted tiene la suerte de tener la piel morena, debe saber que no necesita utilizar exceso de maquillaje; sin embargo, algunas técnicas con combinación de colores pueden ayudarle a lucir perfecta en cualquier ocasión. Ondina Paguada, experta en maquillaje, le brinda algunos tips.



“Primero, es un mito que las pieles morenas deben alejarse de los tonos coloridos, ya que si se hacen un maquillaje bien elaborado, tanto los tonos fríos como los cálidos se les verán muy bien. Pero, sin duda que los tonos cafés y dorados son los que más les favorecen, ya que además de darle un efecto natural, hacen que su piel luzca más delicada”.



Un maquillaje impecable debe tener una preparación de la piel, limpieza del rostro, tónico facial, crema hidratante y bloqueador solar o primers. Para la tez oscura se utiliza un corrector anaranjado (para cubrir manchas, ojeras e imperfecciones), una base del tono natural de la piel y, para iluminar, un corrector en tonos más claros. Se aplican en los contornos y se sellan todo el maquillaje con un polvo suelto.



“Nunca olvide una regla súper importante del maquillaje, y es que todo debe llevar una armonía; es decir, las sombras, blush y labial deben ir en una sola gama de color”, agrega.

Consejos

- Si tiene piel morena no debe aplicarse sombras azules, blush rosado y un labial rojo. - No abuse de los polvos, pues estos pueden dar una apariencia de resequedad en la piel y esta tiende a verse con arrugas. - No recargue su mirada con un maquillaje que no le favorece.



- En cuanto a la máscara de pestañas solo necesita una pasada, no abuse de ella.





- Base. Puede recurrir a las mezclas de dos tonos de base hasta lograr el tono exactamemente igual que su piel.





- Iluminador. Poco es suficiente, pues su piel ya es brillante por sí sola.