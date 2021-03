¿Qué ver, leer y escuchar en tu tiempo libre?

Netflix, Prime y el mismo YouTube se han vuelto nuestros aliados en pandemia, y si ya viste todas las películas y series que te han recomendado, es hora de darte un tiempo para disfrutar de documentales o biografías que te pueden inspirar y ayudar a recargar pilas.



Guía headspace para la meditación



Si uno de tus propósitos este año es incorporar buenos y nuevos hábitos a tu vida, esta serie es para ti. Se trata de un documental en el que, a través de ocho capítulos, aprenderás las técnicas básicas para empezar a meditar.



Todo es a través de animaciones y una guía sencilla para que te introduzcas a este mundo de la mente.



Becoming: Mi historia



Este documental, nominado al Emmy, cuenta la historia de vida de Michelle Obama, una mujer que ha inspirado a muchos a ir detrás de sus sueños.



En un capítulo, podrás ver fragmentos de la gira que la ex primera dama de Estados Unidos hizo para promocionar su libro de memorias, experiencias y vivencias "Becoming. Mi Historia", así como algunos momentos de convivencia con su familia y algunos de sus recuerdos.



Brené Brown: La llamada de la valentía



Brené Brown es una referente en temas de estudio social, especialmente en temas de coraje y vulnerabilidad, quien saltó a la fama luego de su plática "El Poder de la Vulnerabilidad", en TED Talks , una de las charlas más vistas del mundo.



En este documental, en una plática estilo stand up, pues además de una autora de best seller y catedrática, es una comediante nata, Brené explica la importancia de ser valiente y, para ello, ser vulnerable.



Sin duda, con su estilo único te hará pasar un buen rato y te dejará con algunas reflexiones.



Minimalism, a documentary about the important things



Este documental muestra diferentes entrevistas e historias de vida de personas exitosas y empresarios que tras una experiencia descubren la relevancia de las cosas realmente importantes, entre ellas, "menos es más".



En 1 hora y 18 minutos, Joshua Fields Millburn y Ryan Nicodemus logran uno de sus objetivos, que te cuestiones si tus posesiones, incluyendo las preocupaciones, son realmente necesarias.



PARA ESCUCHAR



Los podcast se han convertido en un aliado a la hora de conducir, hacer ejercicio, trabajar o, simplemente, despejarse, ya que es posible encontrar contenido para todo tipo de gusto. Aquí te dejamos algunas opciones en los que se habla de emprendimiento, temas relacionados con la mente y felicidad, entre otros.



Cracks



Conducido por Oso Trava, aquí podrás escuchar más de 100 entrevistas con empresarios, deportistas, altruistas y más personajes que han destacado por su labor en distintos ámbitos, quienes se sinceran y, como si estuvieran en un café con un amigo, hablan sobre los retos que han enfrentado, sus sueños, aprendizajes y hasta sus mejores consejos de vida.



Entiende tu mente



Su tema central es la psicología, pero abordado de una forma amena por tres españoles: Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González, quienes exponen diversos temas cada semana, como la inseguridad, miedos, ansiedad, entre otros.



Convierte Más con Vilma



Si eres emprendedor o pretendes emprender pronto, este podcast te será de gran ayuda, pues encontrarás estrategias, tácticas y herramientas sobre manejo de redes sociales, publicidad, marketing, estrategias y contenido online en general.



¡Con amor, carajo!



Conducido por Lorena Aguirre, pedagoga, neuropsicóloga y coach de vida, en este podcast se tocan temas desde educación emocional hasta relaciones interpersonales sanas. Gracias a sus seguidores y contenido de calidad se ha colocado como uno de los favoritos de Latinoamérica.



PARA LEER



Siempre es buen momento para disfrutar de un buen libro, pues a través de ellos podemos conocer otros lugares, adquirir nuevos conocimientos, trabajar la creatividad, despejarnos y hasta reír. Hay algunos que nunca pasan de moda y otros nuevos que rápidamente se colocan como uno de los predilectos. Te dejamos algunas opciones.



El negociador: Consejos para triunfar en la vida y en los negocios



Escrito por Arturo Elías Ayub, este ejemplar aún está en preventa y estará disponible a partir del 25 de enero, pero desde ahora podemos saber que será un imperdible, ya que, a través de anécdotas, frases y buen humor, el empresario comparte consejos prácticos para aprender a negociar, así como a tomar buenas decisiones en el día a día.



Tiempo de ser tú



Aunque este libro de Paola "Wera" Kuri vio la luz el año pasado, es un imperdible para todas las edades, pues te hace reír, reflexionar y hasta llorar a través de sus anécdotas. Escrito de una forma amena y ligera, Paola cuenta cómo ha luchado con estereotipos y creencias de la sociedad para cumplir sus metas y ejemplifica con su propia historia cómo los sueños se hacen realidad y no hay imposibles.



No hay vuelta atrás: El poder de las mujeres para cambiar el mundo



En este libro, Melinda comparte las lecciones que ha aprendido de las personas que la han inspirado y a quienes ha conocido en su trabajo. Aborda temas desde el matrimonio infantil hasta la falta de acceso a los anticonceptivos o la desigualdad de género en el lugar de trabajo.



El Poder del Ahora



Un libro que se ha convertido en un clásico para muchos, pero que hoy, ante la pandemia, ha retomado importancia, pues enseña la importancia de vivir y disfrutar el momento presente. Escrito en un formato de preguntas y respuestas que lo hace muy accesible e invita a la reflexión.