La importancia de hacerte el “pedicure” regularmente

El pedicure es un procedimiento estético y de higiene que debe realizarse con regularidad para eliminar suciedad, células muertas e hidratar la piel de los pies.



Cortar las uñas a un nivel moderado es parte fundamental, ya que tenerlas demasiado largas es señal de descuido y pereza; tenerlas muy cortas le resta elegancia a tu personalidad.



Un buen pedicure no consiste únicamente en pintar las uñas de un color bonito, sino en darle a los pies un aspecto sano y pulcro.



Se puede realizar un pedicure en casa con los utensilios que tengas a la mano, no obstante, es más recomendable que vayas con un profesional para que tengas mejores y más duraderos resultados.

Cabe recalcar que esto no es algo que debes hacer solo cuando sientes vergüenza de mostrar tus pies, sino que debes darle un mantenimiento continuo, aplicando crema hidratante todos los días, limando las uñas para emparejarlas en caso de que se te quiebren y lavándote muy bien cada vez que te bañes.



Lucir los pies lindos no es cuestión de vanidad, aunque no lo creas expresa tu estado de salud y también forma parte de tu lenguaje no verbal, por lo tanto da a conocer si eres una chica ordenada, aseada y segura de ti misma.