La moda juvenil y veraniega de Rebecca Minkoff

Nueva York, Estados Unidos.



¿Es posible que sea mejor ver un show de moda por internet que en persona? A eso apuesta la diseñadora Rebecca Minkoff, que si bien fue una de las únicas en organizar un show en vivo en esta Semana de la Moda de Nueva York (NYFW), recurre a una tecnología innovadora para sumergir a los internautas en su colección.



Como ocurrió en septiembre, casi todas las colecciones de esta NYFW son presentadas en línea debido a la pandemia de covid-19, y la mayoría de los grandes diseñadores están ausentes.



La excepción: los diseñadores Jason Wu, que hizo un desfile para 25 personas el domingo, y Minkoff, que invitó este martes a 100 personas a una presentación en los Spring Studios del SoHo, con barbijo y distancia social obligatorios.



Miles más vieron la colección de primavera de Minkoff en vivo por TikTok e Instagram, y también podrán verla en la plataforma NYFW.com. Pero además, en colaboración con el Yahoo Ryot Lab y el estudio de contenido 5G de Verizon Media, la diseñadora neoyorquina utilizará tecnología de realidad extendida (XR) para presentar su show en 360 grados el miércoles en Yahoo.

Colección Rebecca Minkoff





Desde sus celulares, los consumidores podrán focalizarse en una prenda de ropa de la presentación, caminar alrededor de un vestido, apreciar los detalles. Una experiencia que a veces no es posible ni siquiera desde la primera fila de un show.



"El contenido de sumersión realmente ayuda a contextualizar una colección y permite al consumidor acercarse al diseñador y a la vestimenta sin entrar a una tienda", dijo Minkoff al sitio Women's Wear Daily (WWD).



"A través de experiencias tecnológicas únicas, como las que estamos creando con Yahoo, podemos sumergir a las personas en la marca Rebecca Minkoff de una manera más singular".



Pero muchos creen que nada reemplaza la experiencia de ver una colección en persona.



"Ver la colección en persona es mucho más excitante, puedes sentir el clima, puedes ver mejor las telas, hay música", dijo a la AFP la modelo y bloguera rusa Karina Blik tras la presentación de Minkoff, que mostró muchos shorts de cuero y veraniegos vestidos maxi con estampados animales (y barbijos haciendo juego).



Cuando no ves una colección en persona, "se pierde la energía, la magia y el aspecto social", coincidió Esther Santer, una bloguera de moda neoyorquina de 30 años. "Al final del día no hay nada como ver en persona el movimiento de una prenda, con qué se combina".



De todos modos, "Minkoff es increíble por sacar esto adelante", opinó. "Fue genial salir y sentir el gusto de la Semana de la Moda, porque sé que todos la extrañamos".